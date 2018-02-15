О совместном брифинге МИД России и Минобороны России в связи с «делом Скрипалей»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 марта состоялся совместный брифинг МИД России и Минобороны России на уровне директоров профильных структурных подразделений двух ведомств для аккредитованных в Москве послов иностранных государств. Разъяснена позиция Российской Федерации в связи с ничем не обоснованным нагнетанием ситуации на международных площадках и СМИ вокруг инцидента в г. Солсбери (Великобритания) 4 марта с.г.

Отведены голословные обвинения в адрес российской стороны, которые по-прежнему выдвигаются британской стороной и ее союзниками.

Выражена серьезная озабоченность в связи с отсутствием информации о состоянии Ю.Скрипаль и ее отца.

Отмечено также следующее.

Российская Федерация в соответствии со Статьей III Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) полностью объявила все имевшиеся в нашей стране запасы химического оружия. 27 сентября 2017 года было завершено полное уничтожение всего российского химического арсенала, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия, в которую входят 192 государства, в т.ч. Великобритания.

В Российской Федерации нервно-паралитический газ под используемым на Западе названием «Новичок», в применении которого нашу страну бездоказательно обвиняет Великобритания, никогда не производился, не хранился и не состоял на вооружении.

Несмотря на созданную британской стороной крайне нездоровую обстановку вокруг «дела Скрипалей», подтверждена наша готовность к открытому и конструктивному сотрудничеству с Великобританией в правовом поле КЗХО, в рамках других международных договоров, которые могут быть применимы к ситуации с расследованием инцидента в г. Солсбери.

Россия добросовестно выполняет все свои международные обязательства. Настойчиво и последовательно выступаем за укрепление международного мира и безопасности, урегулирование любых, даже самых трудных ситуаций через диалог и взаимодействие.

Материалы брифинга размещены на Интернет-портале Министерства.