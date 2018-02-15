Совместный брифинг МИД России, Минобороны России и Минпромторга России для послов иностранных государств для разъяснения реальной ситуации по «делу Скрипалей» Москва, 21 марта 2018 года

В.И.Ермаков: Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, дорогие друзья,

Добрый день!

Мы рады приветствовать Вас здесь у нас в МИД России в этот ещё по-зимнему холодный, но уже с явными зачатками весны день.

Признательны за оперативную реакцию на наше вчерашнее приглашение.

Ситуация действительно неординарная. Требуется безотлагательное высокопрофессиональное неполитизированное обсуждение.

Мы подготовили вам Памятную записку с изложением реальной ситуации вокруг «дела Скрипалей». Документ вам роздан. Просим довести до сведения ваших столиц.

Содержание Памятной записки, как того требует жанр такого документа, носит несколько подсушенный технико-юридический характер.

Наверное, было бы неправильным вас здесь собрать и только этим ограничиться. Поэтому предлагаю открыто подискутировать в нашем с вами тесном дипломатическом кругу.

Давайте возьмем голые факты и рассмотрим для начала сугубо гуманитарную сторону происходящего.

4 марта с.г. в благополучном пригороде Лондона Солсбери подвергнуты нападению два человека, включая гражданку Российской Федерации Юлию Скрипаль.

Из Великобритании поступают различные версии относительно того, как это было сделано. Причем акцент на том, что были применены какие-то химические средства, которые сами британцы почему-то называют каким-то «новичком!. Но ни одна из этих версий не выдерживает никакой критики.

И вот на таком фоне официальные лица Великобритании вдруг скоропалительно, без каких-либо доказательств, начинают истерично в чём-то обвинять Россию и почему-то ещё и требовать при этом от России каких-то объяснений.

Ещё раз повторю. Это на территории Великобритании на российскую гражданку совершено нападение. И здесь логика подсказывает только два возможных варианта. Британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода терактов на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано.

У нас вызывает, по меньшей мере, большое удивление, что британские власти в нарушение элементарных цивилизованных норм межгосударственного общения не предоставляют российской стороне даже консульского доступа к попавшей в беду российской гражданке. Они ищут какие-то отговорки, но в то же время распространяют какие-то видеоматериалы якобы с места нахождения Скрипалей. Всё это только множит наши вопросы.

Британцы не делятся даже сведениями, получаемыми в результате их следственных действий, и вообще не отвечают ни на какие российские запросы в отношении Юлии Скрипаль. У нас нет никаких достоверных данных относительно того, что и почему произошло с российской гражданкой за последние две недели. Вдумайтесь, всё это происходит в 21 веке и в казалось бы цивилизованной стране.

Понятно, что при таком раскладе требовать каких-то объяснений от российской стороны просто абсурдно. Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и уж точно не может нести никакой ответственности за действия или бездействие британских властей на их собственной территории.

Мы видим, что британские власти начинают всё сильнее нервничать, и это в принципе объяснимо. Время идет. Они сами себя загнали в тупик. На всё большее число поступающих вопросов они в конечном итоге будут обязаны ответить, а отвечать им нечего.

Логика типа того, что «мы вот тут сели в лужу, но в любом случае это вы во всем виноваты и давайте в любом случае за всё отвечайте», такая логика, может быть, и подошла бы для очередного британского или голливудского сериала, но в реальной жизни - и уж точно в отношениях с Россией - такое не сработает.

Всё более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипалей это, скорее всего, очередная грубо сфабрикованная противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал.

Ясно лишь одно - Россия к этому абсолютно не причастна, хотя бы по одной простой причине - для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам невыгодна.

А вот у Великобритании совсем другой послужной список. Достаточно хотя бы вспомнить, как совсем недавно бывший премьер-министр Тони Блэр открыто признал, что руководство страны и спецслужбы врали сами себе и врали британскому народу, ввергая его в кровавую противоправную авантюру в Ираке. Признать-то он признал, но при этом погибло несколько сотен тысяч ни в чем не повинных граждан Ирака, и никто за это не понес никакой ответственности.

Остается теперь только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России. Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассета «Ответный удар» (Strike Back) с ещё тогда задействованным в этом фильме «Новичком»?

Теперь давайте перейдем к ещё более серьезной – более формальной стороне дела.

От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества (БОВ).

Сразу же возникает вопрос, а эти британские глашатаи вообще представляют, что такое боевое ОВ. Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение БОВ неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте их применения. Но ведь, по поступающим из Лондона репликам, в Солсбери совсем другая картина.

Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как это у них в Великобритании не раз случалось, то тогда вообще не понятно, о чём у них идет речь и причем здесь какие-то обязательства по КЗХО.

Пойдем дальше.

8 марта с.г., как нам говорят, Великобритания все-таки обратилась в ОЗХО. Но и здесь сразу же провал со стороны Лондона.

Великобритания отказалась сотрудничать с Россией. Хотя КЗХО предусматривает чёткий механизм взаимодействия государств и снятия возникающих подозрений путем открытого обмена информацией и консультаций. Казалось бы, какой путь может быть конструктивнее, проще и логичнее? Направить официальный запрос российской стороне и получить официальный ответ в течение 10 дней, как это предусмотрено КЗХО. Однако такой вариант британцами с ходу был отвернут. Другими словами, всем было наглядно показано, что на деле Лондон и не собирался даже что-то урегулировать, преследуя, наверное, совсем другие цели.

Еще раз повторю - КЗХО предусматривает простой и понятный механизм двусторонних консультаций. Если стороны действительно стремятся к урегулированию возникающих вопросов, то это наиболее приемлемая форма, как минимум, для начала диалога. Если же такая цель - урегулирование возникших вопросов – у одной из сторон не просматривается, то дело неизбежно заходит в тупик.

Можно, конечно, вместо конструктивного экспертного диалога и поиска решений выбегать на базарную площадь и начинать визгливо покрикивать, что на тебя кто-то напал, что виновник в любом случае понятен, но он почему-то за тридевять земель. Но это уже не из области политики, а больше похоже на какой-то низкопробный триллер, которым нас и без того в избытке снабжает кинематограф.

Зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику и реальные межгосударственные отношения – большой вопрос.

Но в любом случае поощрять или даже отвечать за такие беспардонные действия казалось бы цивилизованного государства Россия точно не собирается.

Тем не менее, мы сделали еще один шаг навстречу. Мы предложили британской стороне провести совместное расследование, чтобы все-таки выявить виновных в инциденте в Солсбери.

Для этого мы, естественно, запросили доступ ко всем материалам расследуемого Скотланд-Ярдом дела. Без этого получить сколько-нибудь понятную картину реально произошедшего 4 марта с.г. в Солсбери просто невозможно.

И что же вы думаете - вновь последовал отказ. Отказ, как и прежде, без объяснения причин.

Пойдем дальше.

Как нам стало известно, 19 марта с.г. эксперты Техсекретариата ОЗХО прибыли в Великобританию в связи с официальным приглашением г-жи Т.Мэй провести «независимый анализ результатов британского расследования» инцидента в г. Солсбери.

Вчера состоялось заседание СБ с участием Гендиректора Техсекретариата ОЗХО А.Узюмджю. Обсуждалась сирийская химия, однако наши британские коллеги затронули и химинцидент в г. Солсбери. У нас была возможность вновь задать элементарные вопросы как Гендиректору Техсекретариата ОЗХО, так и нашим британским коллегам. К сожалению, прозвучавшие ответы не были полновесными. По наиболее важным для нас позициям выступавшие просто ушли от ответа.

Мы ожидаем и от Лондона, и от ОЗХО официального детального доклада в отношении всего происходящего по «делу Скрипалей». Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением предусмотренной в КЗХО основополагающей для любого дела процедуры последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств (т.н. “chain of custody”).

Помимо этого, мы намерены прояснить в ОЗХО, на основании какого пункта Статьи 8 КЗХО сотрудничают Техсекретариат и Великобритания. Обращаем внимание на то, что Статья 8 посвящена структуре ОЗХО и распределению полномочий между её органами.

Кроме того, нельзя забывать, что в рамках КЗХО никакой «анализ национальных расследований», как это запросила британская сторона, Техсекретариат проводить не вправе.

Еще один исключительно важный момент.

Наши британские коллеги довели своё воспаленное сознание до того, что осмелились поставить под сомнение действенность самой ОЗХО – наиболее авторитетной и эффективно функционирующей международной организации в области разоружения.

При содействии 17 авторитетных государств-членов ОЗХО и Евросоюза в целом и под пристальным контролем ОЗХО Российская Федерация успешно выполнила свою национальную программу уничтожения химоружия. Был полностью ликвидирован оставшийся нам в наследство от СССР крупнейший в мире арсенал химического оружия – порядка 40 тыс. тонн. Данные по российским объявлениям были тщательно проверены и подтверждены многочисленными инспекционными группами Техсекретариата ОЗХО.

27 сентября 2017 года ОЗХО официально подтвердила, что Россия досрочно завершила уничтожение всех имевшихся у неё запасов химоружия. Этот вопрос для нас закрыт раз и навсегда.

Нечистоплотные попытки британских политиков внести какую-то сумятицу в это благородное дело, прямо скажем, не делают им чести. Лондону не удастся подорвать престиж ОЗХО и КЗХО. Убеждены, что все 192 государства – полноформатных участника КЗХО не позволят им это сделать.

Столь неблаговидные потуги со стороны Лондона наводят и на другие мысли. А не срежиссировано ли всё это из-за океана? Ведь ни для кого не секрет, что именно ближайший «партнер» Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия. Естественно поднимающаяся среди ответственных участников КЗХО критика их не устраивает. Может быть, вся эта грязная возня вокруг Солсбери этим и обусловлена?

Не хотелось бы здесь выстраивать какие-то конспирологические схемы. Мы этим точно заниматься не будем. Вместе с тем, набор наших вопросов к Великобритании растет и расширяется. Ни на один из них мы пока внятного ответа не получили.

Нет ясности и по главному для нас вопросу. Что всё-таки произошло на территории Великобритании с двумя российскими гражданами? Пока британские коллеги в своих показаниях сильно путаются. Уж слишком много у них нестыковок.

Хотел бы подчеркнуть, что мы внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг «дела Скрипалей». Фиксируем все детали. Уверены, что «авторы» и участники этой провокации в итоге понесут наказание.

В завершение ещё один немаловажный момент для полноты вашего понимания.

Россия никого ни в чем не обвиняет.

Просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим.

Да, в наших выступлениях прозвучали ссылки на химико-технологический потенциал Чехии, Швеции и некоторых других государств. Но только в качестве одного из примеров того, насколько высоко развиты в мире НИОКР.

Ещё раз прошу отдельно отфиксировать: Россия в данном контексте никого и ни в чем не обвиняет. У нас вообще нет такой манеры кого-то в чем-то беспочвенно обвинять.

Благодарю за внимание.

В ходе брифинга ко мне присоединились мои коллеги из Министерства обороны Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, поэтому у нас сегодня есть все шансы для глубокого, обстоятельного и открытого диалога.

Я предоставляю слово представителю Министерства обороны Российской Федерации, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты, генералу И.А.Кириллову.

И.А.Кириллов: Уважаемые дамы и господа,

Мы предлагаем взглянуть на данную проблему несколько шире. В настоящее время на фоне событий, происходящих в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики, участились случаи обвинения Дамаска в использовании химического оружия. Вместе с тем факты реального использования боевиками химического оружия на территории Сирии против правительственных войск и гражданского населения мировое сообщество предпочитает не замечать.

После освобождения ряда населённых пунктов Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены подпольные цеха по производству химических боеприпасов. Очевидно, что в данных цехах производились боеприпасы для осуществления провокационных мероприятий с последующим возложением вины за применение химического оружия на сирийские правительственные войска.

В начале марта этого года Министерство иностранных дел Сирии заявило, что боевики в Восточной Гуте готовят масштабную провокацию против сирийского Правительства. Дамаск официально подтвердил готовность оказать содействие в проведении любого расследования химического нападения в Сирии. Международные организации отказались сотрудничать с Правительством Сирии, фактически пособничая террористическим организациям в их незаконной деятельности. МИД Сирии указал на то, что на освобожденных от террористов территориях обнаружено более 40 тонн отправляющих веществ. При этом подчеркнул, что власти Сирии не раз требовали направить специалистов ОЗХО в Алеппо, Хан-Шейхун или Восточную Гуту. Но в Техническом секретариате Организации отвечали отказом, обосновывая это чрезмерной опасностью посещения городов.

В преддверии 87-й сессии Исполнительного совета ОЗХО Министерством обороны России были выявлены факты готовящихся террористическими организациями провокаций с применением химического оружия, нацеленных на дискредитацию правительства Б.Асада и продвижением США и их союзниками антисирийского решения.

Очевидно, что раскрытие готовящихся провокаций нарушило планы коалиции, возглавляемой США, по нанесению ударов по ключевым сирийским военным объектам с целью изменения баланса сил в сторону так называемой «умеренной оппозиции».

Смещение фокуса 87-й сессии Исполнительного совета ОЗХО с сирийского «химического досье» на бездоказательное обвинение Российской Федерации в химической атаке в Солсбери и нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) лишь подтверждают вывод о срыве ранее намеченных целей объединённой коалиции.

Премьер-министр Великобритании Т.Мэй выступила с целой серией резких заявлений, указав на то, что нервно-паралитический газ «Новичок», которым предположительно отравлены С.Скрипаль и его дочь Ю.Скрипаль, мог быть произведён только в России. Реальных доказательств с британской стороны не представлено. Просьбы о взаимных консультациях, разъяснениях и предоставлении образцов с места трагедии были проигнорированы. Получается, что Великобритания боится проводить объективное и профессиональное расследование с привлечением высококвалифицированных экспертов.

Фактически все голословные обвинения, направленные против России, формируются исключительно на интервью и высказываниях В.Мирзаянова. Напомним, что в 1996 г. В.Мирзаянов эмигрировал в США. В настоящее время проживает и работает на правительство США в городе Принстоне, штат Нью-Джерси. Неоднократно поддерживал российскую оппозицию и подписал её обращение «Путин должен уйти». В 2008 г. В.Мирзаяновым была опубликована книга «Государственные секреты: хроники инсайдера о российской программе химического оружия», в которой была опубликована формула вещества, именуемого Великобританией «Новичком», а также подробно описаны процессы его синтеза.

По словам самого В.Мирзаянова, отравляющее вещество нервно-паралитического действия «Новичок» более чем в 10 раз смертоноснее всех известных и ранее разработанных веществ. Достаточно располагать формулами из данной книги, иметь образование химического университета, необходимое оборудование и нужные химические элементы, чтобы без особого труда получить сильнодействующее боевое отравляющее вещество.

Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации В.Мирзаяновым в своей книге формул отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму. Следовательно, все вопросы о якобы существовании «Новичка» и его свойствах необходимо задать В.Мирзаянову, который работает на правительство США. Именно он заявляет, что «Новичок» является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. Россия не имеет к этому никакого отношения.

Начиная с 70-х годов в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ нового поколения. Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию данной программы, и имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ. Стоит напомнить, что именно Великобритания является разработчиком, запатентовавшим 21 июня 1962 года под номером GB1346409A производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX. Патент впоследствии был продан в США.

Одним из наиболее значимых объектов Великобритании, занимающихся разработкой и исследованием отравляющих веществ, является лаборатория в Портон-Даун, расположенная «по счастливой случайности» в нескольких километрах от города Солсбери. Общеизвестным и официально признанным в 2006 г. Правительством Великобритании фактом является проведение страной экспериментов на Р.Мэддисоне и 360 иных гражданах с целью изучения действия боевого отравляющего вещества зарин на человека.

До настоящего времени лаборатория в Портон-Даун является сверхсекретным объектом, в списке деятельности которой официально значатся не только работы по утилизации старых образцов химического оружия, но и проведение экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия, что опубликовано на официальном сайте этой организации. В свете последних новостей о выделении данной лаборатории Правительством Великобритании около 50 миллионов фунтов стерлингов возникает вопрос, не собираются ли портон-даунские учёные уничтожать тот самый «Новичок», о котором они трезвонят и о наличии образцов которого вчера во время интервью объявил Министр иностранных дел Великобритании Б.Джонсон.

В последнее время в СМИ появилась информация об оказании сильного давления на сотрудников лаборатории в Портон-Дауне с целью получения выводов о российском происхождении отравляющего вещества, применённого в Солсбери.

Когда все страны мира стремятся к уничтожению имеющихся запасов химического оружия, Великобритания, наоборот, активно развивает лаборатории в Портон-Даун, и под предлогом развития эффективных контрмер против химического и биологического оружия продолжает проводить эксперименты и подвергать собственный народ страшной опасности.

В свою очередь, Российская Федерация является добросовестным государством, строго соблюдающим положения Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Данный факт подтверждается заявлением Гендиректора Техсекретариата ОЗХО А.Узюмджю от 27 сентября 2017 года, в котором зафиксирован факт полного уничтожения на территории России всего имевшегося химического оружия. Несмотря на подтверждённый факт уничтожения Россией всего арсенала химического оружия, Великобритания и США продолжают бездоказательно обвинять нашу страну в нарушении Конвенции.

При этом особенно циничным в данной ситуации выглядят обвинения в наш адрес со стороны США, которые до настоящего времени не уничтожили свой арсенал химического оружия, ссылаясь на нехватку денежных средств на реализацию данных мероприятий. Это вызывает недоумение и глубокую степень возмущения. Неужели страна с самым большим в мире оборонным бюджетом не способна выделить денежные средства и исполнить надлежащим образом свои обязательства по Конвенции? В этот факт невозможно поверить, с учётом того обстоятельства, что США каждый раз ссылаются на нехватку денежных средств именно по тем международным обязательствам, которые не отвечают интересам государства, несмотря на ратификацию международных договоров в данной области.

Сравнивая развитие ситуации в Солсбери с ранее осуществлёнными провокациями в Восточной Гуте и в Хан-Шейхуне, возникает однозначный вывод о том, что страны Запада с целью дискредитации Российской Федерации и её законного Правительства для достижения своих целей готовы использовать любые методы и средства сомнительного и незаконного характера.

В.И.Ермаков: Вам будет роздана Памятная записка на английском языке. То, о чём мы говорили сейчас в своих выступлениях, – это в дополнение к ней. Рассказанное сегодня вряд ли для кого-то было новостью, так как в принципе мы опирались на уже сказанное Министром иностранных дел России С.В.Лавровым, нашими постоянными представителями при ОЗХО в Гааге и при ООН в Нью-Йорке.

Исключительно важно, чтобы по столь серьёзным темам у нас не осталось никаких вопросов. Если мы действительно преследуем цель разрешить существующие проблемы, то их нужно вскрывать, обсуждать и находить решение. Только так мы сможем добиться позитива. К сожалению, пока с британской стороны мы его не наблюдаем. Надеюсь, придёт время и наши британские коллеги вернутся к своему высочайшему дипломатическому профессионализму и экспертному уровню. Лично у меня именно такое отношение к Великобритании и британским экспертам. Я шокирован тем, что приходилось слышать от их т.н. политиков (очень сложно называть их политиками). Стыдно за дипломатов, экспертов из Великобритании, с которыми многие годы я постоянно общаюсь, что такие люди вещают из Лондона.

Вопрос (представителя Посольства Словакии): Официальный представитель МИД России М.В.Захарова отметила некоторые страны, которые разрабатывают химические вещества, включаю Словакию. Просили бы прокомментировать отдельно эту тему.

Ответ: К счастью или к сожалению, Словакию назвали как часть Чехословакии. Позднее мы проверили по нашей базе данных: именно в Чехословакии был высокий потенциал химико-технологических разработок. Ещё раз повторяю, что это ни в коем случае не говорит о том, что мы в чём-то обвиняем Чехословакию. Наоборот, мы через позитив говорили о высоком уровне химической промышленности этой страны. Случайно, по нашему недосмотру, получилось, что не только Чехия была названа в этом ряду, но ещё и Словакия. Приносим извинения, что случайность была допущена. Вновь подчёркиваю, что к Чехии у нас нет абсолютно никаких претензий.

Вопрос (представителя Посольства Великобритании) (перевод с английского): В контексте данного брифинга было бы полезным кратко изложить ситуацию и действия, предпринятые нами по отношению к Правительству России, с точки зрения Великобритании.

После упомянутого инцидента мы предложили России обсудить данную тему в двустороннем формате, но до настоящего момента не последовало конструктивной реакции. С.Скрипаль и его дочь Ю.Скрипаль были отравлены веществом «Новичок», что мы рассматриваем как покушение на убийство. Великобритания пришла к выводу, что высока вероятность ответственности России за попытку убийства этих людей, опираясь на следующие факты: идентификация химического вещества нашими ведущими учёными, имеющаяся в нашем распоряжении информация, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор имеет возможности для его производства. Россия не предложила никаких объяснений того, как это вещество могло быть использовано в Великобритании, почему она обладает незаявленной химической программой в нарушение международного права. Мы увидели дезинформацию, попытки спутать факты и пришли к выводу, что против Великобритании была использована сила, под угрозу поставлено британское общество, что подрывает КЗХО, международное право.

Нам необходимо пояснение, производила ли Россия это вещество, почему не заявила это вещество в соответствии с КЗХО. Мы попросили у России объяснить, как это вещество оказалось на территории Великобритании. Нам не предоставили ответа.

Ответ: Мне очень приятно, что у нас есть возможность выслушать британскую сторону. Думаю, это очень полезно для всех и подтверждает, насколько мы далеки в наших оценках и подходах.

Мы говорим о том, что на двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Мы просим предоставить нам все данные по поводу этого, как мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают и говорят про какого-то «Новичка», про какое-то «нападение» со стороны России на Великобританию и что Россия что-то должна. Мы не должны ничего предоставлять Великобритании, так как это нападение на двух российских граждан на территории Великобритании. Давайте проводить совместное расследование с полностью открытыми данными, а не приводить абсолютно непонятные реляции относительно «новичков», «старичков», «дурачков». Поймите, что это терминология британских сериалов. Вам самим не стыдно в такой аудитории, в присутствии послов 150 государств говорить об этом? Это смешно. Мне обидно за британскую дипломатию.

У России совсем другие цели и задачи в мире. Хоть немного оторвитесь от своей русофобии и островного мышления (не хочу Вас обидеть, я очень высокого мнения о британской дипломатии и мне стыдно, когда я слышу всё это). Мы много учились у наших британских коллег, экспертов – у вас высочайший уровень экспертизы. Пусть наши и ваши эксперты сядут вместе и разберутся, что случилось. Зачем вы закрылись, залезли в «скорлупку», показываете на нас пальцем и говорите, что мы во всём виноваты? Что дальше? Мы на это точно не будем реагировать.

Хотел бы предоставить слово руководителю Центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия Минпромторга России В.И.Холстову.

В.И.Холстов: В связи с вопросом представителя британского посольства я хотел бы отметить следующее. Я со всей ответственностью заявляю, что каких-либо отравляющих веществ, кроме тех, которые были объявлены Россией по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в 1997 г., Россия не производила. Соответственно, их в запасах нет. Все запасы были объявлены Российской Федерацией, проверены соответствующими представителями Технического секретариата ОЗХО, уничтожены под контролем на постоянной основе инспекторами ТС.

Вопрос, который возник и выплыл в связи с публикацией В.Мирзаянова, выехавшего в США, наверное, с целью поправить свое финансовое положение после того, как СССР распался и начались сложности в экономике нашего государства. Давайте проанализируем, что же он пишет. Его первые публикации не содержали никаких формул, связанных с какими-то новыми отравляющими веществами. Первая его большая монография в начале 2000-х гг. появилась на русском языке. Там не было абсолютно никаких формул, никаких технологий в то время, когда уже были известны многие другие химикаты, которые можно было бы отнести к той категории, которую он в последующем указал. В частности, я могу привести следующие примеры. Здесь уже упоминали Словакию в сочетании с Чехословакией. Я искренне уважаю ученого, который работал в Чехии над проблемой обеспечения защиты населения в условиях возможного применения химического оружия. Это профессор И.Матоушек. Величайший ученый. Я искренне его уважаю. Но уже он в своих публикациях в 1994 г. в качестве меры предупреждения указывал на целый ряд химикатов именно как на возможные угрозы с точки зрения обеспечения защиты от химического оружия. Другие ученые, в частности, И.Мачек показали несколько десятков таких химикатов. Покажу таблицу 1994 г. Без какого-либо отношения к России и ко всему, что происходит. Здесь есть все данные, касающиеся токсикологии этих химикатов, соответственно общих структурных формул. Их именно несколько десятков. Уже в 1993 г. Конвенция была представлена для подписания государств. Естественно, любые изменения в действиях, хотя в Конвенции предусмотрен порядок внесения изменений по списочным химикатам, привели бы к задержке начала ее реализации. Именно на этой основе никаких действий не предпринималось ни одним из государств, которые имели представление о таких химикатах.

Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что США очень широко, в Эджвудском арсенале Министерства обороны США, проводили исследования, связанные с подобными химикатами. Я не говорю, что на базе данных И.Матоушека, на базе каких-то других исследований. Есть база данных по одному из таких спектральных химикатов, которые тогда только стали появляться. У И.Матоушека даже их не было, была только токсикология и т.д. Базы данных официальные. Я привожу информацию на одно из соединений. Это 1998 г., Эджвудский арсенал Министерства обороны США. В начале 2000-х гг. у В.Мирзаянова не было никаких формул. Понимая, что ему надо как-то жить, поправлять свое финансовое состояние, по-видимому, вместе с Арсеналом он подготовил новое издание, которое как раз здесь упоминалось – «Государственные секреты». Там впервые появилась какая-то формула. Естественно, с политической точки зрения (иначе бы он не получил дивиденды) он подвязал ее к России. Возникает закономерный вопрос – почему он раньше не написал, если все это знал? Да потому, что надо было подтвердить те данные, которые были здесь. Эта книга была направлена в Технический секретариат ОЗХО со стороны США. Научно-консультативный совет этой Организации очень внимательно рассматривал эту проблему. В итоге было заключение научно-консультативного совета.

В последние годы вопросу новых токсичных соединений уделяется все больше внимания, особенно неправительственными организациями. Несмотря на то, что опубликована очень небольшая информация, утверждается, что был разработан новый класс ОВ нервно-паралитического действия под названием «Новичок». В декабре 2008 г. бывший ученый, работавший в оборонной отрасли, опубликовал книгу, где утверждается, что токсичность некоторых ОВ «Новичок» может превышать токсичность OX. Но в то же время сообщается, что никаких подтверждающих, достоверных данных о том, что существуют эти новые химикаты, нет. В этой связи научно-консультативный Совет заявил, что ОЗХО, будучи организацией по осуществлению КЗХО, должна расширять свои знания о таких химикатах для оказания содействия в целях реализации Конвенции. Каждое государство имеет право выступить, если у него есть все необходимые данные, чтобы создать базу и внести ее в КЗХО. Но только после того, как были подтверждены материалы на основе исследований ученых Чехии в рамках разрешенной, нормальной деятельности, которые были получены раньше, поскольку такой объем исследований провести невозможно, получены материалы Эджвудского Арсенала, В.Мирзаянов написал эту формулу под воздействием этих данных и, по-видимому, советов американских коллег. Как справедливо сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор И.А.Кириллов, есть статья 1 Конвенции, которая говорит, что каждое государство-участник настоящей Конвенции обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять, не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому-бы то ни было. Публикации таких материалов говорят, что идет косвенная передача знаний о химическом оружии, а это есть косвенная передача химического оружия. Почему Правительство США пошло на то, чтобы опубликовать эту книгу? Кто мне здесь ответит на этот вопрос? Я думаю, что никто. Потому что это чистейшее и грубейшее нарушение Статьи 1 КЗХО.

В последующем неоднократно вопрос рассматривался на обзорной конференции Организации. Были приняты примерно такие же решения.

Вопрос (представителя Посольства Сербии): Сербия также терпела истерику со стороны многих стран Запада в 90-е гг., когда было много фейков, лжи. Хотел бы провести параллель с тем, что послужило поводом для бомбардировок Боснии и Герцеговины, а затем и Сербии. Речь идёт о случае, когда в Сараево был подвергнут бомбардировке рынок, и в этом обвинили сербов. Позднее, в 1999 г., когда у Сербии хотели отобрать Косово и Метохию, британцы, американцы собрали тела бойцов албанской армии освобождения Косова и пригласили журналистов «Си-Эн-Эн», заявив, что сербы убивают людей. Это стало поводом для бомбардировок Югославии в 1999 г. неконвенциональным оружием, обеднённым ураном. Вследствие этого число онкологических заболеваний в Сербии увеличилось в 12 раз. Те, кто нас бомбили, не обращают на это внимание. Вы помните 2003 г., когда К.Пауэлл демонстрировал пробирку якобы с химическим веществом, обвиняя С.Хусейна в производстве химоружия, что стало поводом для бомбардировок Ирака, в т.ч., по сообщениям СМИ, с использованием химического оружия. Проводите ли Вы параллели с сегодняшней ситуацией вокруг отравления С.Скрипаля?

Ответ: На мой взгляд, параллелей провести можно много. Мы понимаем те оценки, которые звучат от наших сербских товарищей и братьев, с которыми мы, безусловно, солидарны. Мы помогали и будем продолжать это делать. Кстати, К.Пауэлла как профессионала я ценю. Я его лично знал, мы с ним общались, когда я работал в Посольстве России в США в Вашингтоне и отвечал за военно-политический аспект отношений между нашими странами. Конечно, это была политика высокого уровня, когда К.Пауэлл нашел в себе силы признать свою ошибку. Хочется, чтобы и в Великобритании было побольше политиков, которые пытались бы всё-таки реально разобраться в происходящем, а уже потом делать скоропалительные выводы, чтобы в итоге не приходилось краснеть за содеянное раннее. Наверное, такая параллель в этом случае более уместна. Приклеивать ярлыки – это легче всего. Наша задача другая – выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми государствами, в том числе и с Великобританией, конечно. Наверное, было бы полезно для всех, чтобы таких случаев в наших межгосударственных отношениях было как можно меньше, чтобы мы с вами собирались на брифинги совершенно по другим вопросам и обсуждали, как продуктивно происходит наше взаимодействие в решении реальных проблем, а не каких-то вымышленных событий.

Спасибо нашим сербским товарищам за то, что они вспомнили те события, которые забывать никак нельзя. Натовские бомбардировки Югославии – это черное пятно на межгосударственных отношениях. Никому нельзя это забывать, потому что, к сожалению, в то время мир развивался таким образом, что такой бомбардировке по «мановению каких-то пробирок» могло быть подвергнуто любое государство. Однако мы надеемся, что такой мир уже в прошлом, и сейчас ни у кого даже не возникнет подобного намерения. В центре Европы цивилизованные демократические государства, члены Европейского союза, применяют бомбы, начиненные ураном. Высочайшая степень проявления демократии, гуманизма и наивысшая степень европейских ценностей… На эту тему можно долго говорить, нам есть, что сказать.

Вопрос от представителя Посольства Франции в России (перевод с английского языка): Во-первых, я бы хотел выразить солидарность с нашим британским коллегой в связи с химическими атаками, которые имели место на территории Великобритании. Мы заинтересованы в проведении расследования британскими властями. Мы должны напомнить о том, что ни одно химическое оружие не использовалось на территории ЕС со времен окончания Второй мировой войны. Именно поэтому инцидент в Солсбери становится для нас вопросом международной безопасности. Я думаю, все мы можем согласиться с тем, что ОЗХО является одной из наиболее уважаемых международных организаций. Будете ли вы доверять результатам работы, которая сейчас проводится экспертами ОЗХО совместно с британскими экспертами по инциденту в Солсбери?

Ответ: На этот вопрос я уже отвечал сегодня. Могу лишь напомнить, что в рамках ОЗХО и Конвенции о запрещении химического оружия нет возможности оценить то, что произошло в Солсбери. В любом случае потребуются более глубокие экспертные оценки для того, чтобы Россия могла сделать какие-либо выводы. Нам нужно провести собственное расследование. Такие, прямо скажем, неблаговидные намерения – что-то где-то расследовать, не раскрывая при этом факты, а потом представлять результаты, как истину в последней инстанции – с нами не пройдут. Мы знаем, как работали некоторые достоверные, каковыми вы их считаете, механизмы, в Сирии. Однако, как было уже полностью подтверждено, это была подставная деятельность. Поэтому сказать вам сейчас, что предпринятые какие-либо действия экспертами ОЗХО и то, что было исследовано в Солсбери, Россия воспримет за истину в последней инстанции, нельзя. Мы точно не будем этого делать. Хотите расследовать – мы готовы к совместной работе. Не хотите – это уже совсем другой вопрос. Меня несколько удивляет Ваша фраза, что Франция полностью поддерживает Великобританию и расследование. Ну и молодцы. Мы понимаем, что вас заставили так сделать. Зачем же это здесь говорить? Просто смешно. У вас во Франции вообще нет каких-либо данных по этому делу. Это какое-то болезненное проявление солидарности в рамках НАТО и ЕС.

И.А.Кириллов: Хотелось бы добавить. Удивляет позиция Великобритании в очень серьезном вопросе, который они озвучили. Технический секретариат ОЗХО доказал, что на территории Сирии и Ирака боевики «Исламского государства» применяют и изготавливают отравляющие вещества – сернистый иприт. Неужели вам обвинения России важнее, чем тщательное расследование произошедшего инцидента? Неужели Великобритания как страна не заботится о своем населении? Возможности боевиков очень большие, мы все это видим, это подтверждено. Так давайте проведем расследование на уровне профессионалов, а не будем просто обвинять Россию в том, что там давно изготовлен «Новичок». Что такое «Новичок»? Я знаю, что такое фторангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты. А что вы имеете в виду под словом «Новичок»? Давайте сделаем так, чтобы расследованием занимались профессионалы.

Вопрос (представителя Посольства Швеции) (перевод с английского): У меня есть два комментария, которые, как мне кажется, могут быть полезными. Первый связан с тем, что уже было сказано моей коллегой из Словакии, Швеция также была упомянута в этом контексте. Хотела бы подчеркнуть, что Швеция очень четко заявила свою позицию по этому вопросу. Мы отказались от неприемлемых обвинений, озвученных официальным представителем МИД России М.В.Захаровой, о том, что нервнопаралитический газ, который был использован в Солсбери, мог происходить из Швеции. Второе. Хотела бы подчеркнуть, как сделала моя коллега из Франции, что Швеция, как и ЕС, объявила о своей солидарности с Великобританией и о своей поддержке.

Ответ: Большое спасибо представителю Швеции. Если Вы нашли в выступлении нашего Директора Департамента информации и печати М.В.Захаровой какие-то обвинения в адрес Швеции, то я готов извиниться перед Вами, потому что никаких обвинений в адрес Швеции с нашей стороны точно не было. То, что вы солидаризируетесь с Великобританией – наверное, это хорошо, друг другу надо помогать. Давайте все вместе солидаризируемся и начнем действительно экспертное расследование по этому поводу, а не какое-то непотребное использование слов «новичок», «старичок», «дурачок». Их у нас в русском языке много.

Вопрос (представителя Посольства Германии) (перевод с английского): Вы ранее говорили о том, что Великобритания, чтобы решить эту проблему, должна была в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия затронуть этот вопрос в двустороннем порядке. Первое заявление, которое было сделано МИД России по этому вопросу 13 марта, если я не ошибаюсь, связано с тем, что МИД России сообщил, что реакция британских властей – это четкая провокация, нацеленная на дискредитацию России. На Ваш взгляд, соответствует ли такое заявление обязательствам Москвы в рамках КЗХО о решении вопроса добросовестно, в двустороннем порядке, особенно с учётом тех законных вопросов, которые были поставлены днём ранее перед Россией британским Премьер-министром Т.Мэй?

Ответ: Честно говоря, не знаю, чем Вы занимаетесь. Любому эксперту, который занимается вопросами контроля над вооружениями, знаком с порядком выстраивания позиции, с тем, как ведутся международные переговоры. Понятно, что если ты хочешь чего-то добиться, то нужно сначала представить какие-то аргументы и совместно идти к каким-то выводам. Если к тебе подходит представитель другого государства и начинает тебя в чем-то обвинять, не представляя никаких доказательств, то скорое решение этой проблемы не просматривается.

Мне немного непонятна постановка Вашего вопроса. Я еще раз подчеркиваю, что Россия настойчиво и последовательно выступает за всестороннее расследование произошедшего в Солсбери. Мы готовы принять в этом самое активное участие. Если нам будут говорить, что там что-то кто-то где-то нашел, а виноваты во всем мы, то, значит, никуда ничего двигаться не будет. Это ваши британские трудности, что вы так себя ведете. Мы на такую постановку вопроса реагировать просто не будем. Хотите расследование – приглашайте нас, раскрывайте все данные, и, мы вас уверяем, вместе придем к истине. Вот и все, все просто и понятно. Только так решаются серьезные межгосударственные проблемы. По-другому ничего не получится.

Вопрос (представителя Посольства США) (перевод с английского): Очень важно в данном формате продемонстрировать, что мы в США также полностью солидаризируемся с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, Европейском союзе и НАТО. Вы уже упомянул пробу, которую демонстрировал бывший Госсекретарь США К.Пауэлл. Очень интересно и важно, особенно в этом формате, что вместо того, чтобы продемонстрировать такую же смелость, Вы атакуете коллегу из Британии. Российская Федерация продолжает свою тактику отрицания ответственности, отвлекая внимание и дезинформируя. Мы еще раз хотим выразить нашу солидарность с коллегами из Великобритании. Мы, как и наши коллеги, привлечем Россию к ответственности за ее незаконные действия.

Ответ: Спасибо за выступление уважаемого представителя Соединенных Штатов. Мне было бы очень интересно, какую оценку дали бы американские юристы Вашему выступлению. Вы, наверное, в Госдепартаменте США работали? Мы с Вами, наверное, не встречались раньше? Были времена, когда я знал всех в Госдепартаменте США, и все знали меня. Значит, с тех пор слишком много времени прошло. Но такими реляциями никто в Госдепартаменте не осмеливался мне что-то представлять. Наверное, у Вас такое задание из Вашингтона, каждый выполняет свою миссию.

Что касается солидарности. Хотелось бы, чтобы как-нибудь из уст США прозвучали слова солидарности с сербским народом, пострадавшим от бомбардировок НАТО. То, что произошло сейчас в Солсбери, никому не понятно. Вы, конечно, молодцы, что солидаризируетесь со своим союзником по НАТО, своим ближайшим союзником. В целом это достойно уважения. Я без доли иронии говорю – вы молодцы, это правильно. Но давайте идти дальше, давайте расследуем реально произошедшее. Мы столько от вас слышали обвинений в адрес России, что, честно говоря, это совершенно уже не волнует. Поэтому если хотим расследовать то, что произошло в Солсбери, – давайте расследовать. Это и была бы солидарность.

Повторю еще раз, нам пока еще не на что отвечать – постановки вопроса пока нет. Должны быть открыты все данные того расследования, которое, я надеюсь, все-таки происходит в Солсбери, начиная с камер видеонаблюдения. Мы ведь живем в XXI в., Великобритания – одно из самых продвинутых в технологическом плане государств. У вас абсолютно все зафиксировано. Поделитесь, и мы вам поможем с расследованием.

Наш сербский товарищ правильно сказал, что можно аналогии провести. А вспомним крушение малайзийского «Боинга».

Вы что, не помните, что у вас появились данные с обвинениями России в том, что российская сторона причастна к этой трагедии до того, как «Боинг» упал на землю? Вы об этом забыли? Вам не стыдно? И у вас в США нет четко зафиксированных всех данных в отношении того, кто реально сбил «Боинг»? Я понимаю, что сейчас Вы скажете, что работаете в Госдепартаменте США и к этому не имеете никакого отношения. Но у вас же все записано, у вас «висел» спутник. У вас четко все зафиксировано, кто сбил малайзийский «Боинг». Что-то все как-то замолчали после этого. Расследование зашло в тупик. Россию опять туда не пригласили. Еще раз повторю, Россию обвинили до того, как «Боинг» упал, что доподлинно подтверждено. У США есть все данные относительно того, кто и как это сделал. Вы с Малайзией или Нидерландами ими поделились?

Вопрос (Посла Венесуэлы): Хотел бы выразить нашу поддержку в том, что Правительство России хочет ответственно и прозрачно решить эту проблему, а также пригласить для этого Правительство Великобритании.

Мы также хотели бы знать, кто эти люди, которые выдвигают обвинения. Как сказал наш друг из Сербии, там были бомбардировщики, как это было в Сирии, Ливии, Ираке и в Афганистане.

Как Вы считаете, почему это было сделано?

Ответ: Вы задаете интересные вопросы, но они не совсем по моему «портфелю». Я занимаюсь вопросами контроля над вооружениями, а Вы задаете больше философские вопросы. В целом в Вашем вопросе содержится часть ответов. Вы, наверное, здесь уже наблюдали те оценки, которые давались на высоком политическом уровне в отношении этого инцидента, поэтому не буду их здесь повторять, чтобы меня как-то неправильно не поняли.

Наша основная задача – не задаваться вопросом, хотел ли кто-то этим инцидентом больно ударить по России. Мы, честно говоря, за последнее время уже очень привыкли к болезненным ударам в наш адрес со стороны наших коллег из США, Великобритании, сейчас даже Франция начинает проявлять непонятные телодвижения. Мы на них уже практически не реагируем. Мы говорим и думаем о том, как выстраивать новые межгосударственные отношения в новых сильно изменившихся условиях. Мир уже точно ушел от однополярности, и абсолютно понятно, что вес США уже не тот, который был в 1990-х гг., когда практически все решалось Вашингтоном, и возразить никто практически не осмеливался. У нас в руководстве страны и МИД России стояли люди, которые и мысли не допускали сделать что-то наперекор тому, что говорят в Госдепартаменте США. Хорошо это или плохо, решать каждому. Эти времена ушли безвозвратно. Нам с вами нужно выстраивать наши межгосударственные отношения, исходя из реальности того, что мы имеем сейчас, в 2018 г., а не опираться на какие-то прежние и отработанные схемы К.Пауэллом, Т.Блэром, за которые им приходилось публично извиняться.

Честно говоря, если привести мою личную оценку того, что могло происходить, и причин, которые могли быть в основе произошедшего в Солсбери, то, наверное, это какие-то заранее спланированные акции против России, которые не смогли остановить этот маховик. И вот оно случайно где-то и как-то проявилось. Хотел бы надеяться на то, что все-таки разум возобладает в Лондоне. Можно даже не признавать, что совершили ошибку, нам этого не надо. Давайте взаимодействовать в решении тех проблем, которые возникают. Мы не будем требовать от вас извинений. Есть проблема – давайте решать. Если у вас нет проблемы, то спокойно ее закрывайте. Основная проблема в том, что страдают люди. Двое российских граждан пострадали на территории Великобритании. У нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. Это не первый случай.

Проводя аналогии, мы можем вспомнить про Б.А.Березовского, который попросил Президента России В.В.Путина дать возможность вернуться на Родину, но покончил жизнь самоубийством в Лондоне. Вот такие «случайности» постоянно происходят у наших британских коллег. Это не единичный случай, это уже тенденция, которая всех нас может, конечно, привести к конспирологии. Хотелось бы, чтобы таких случайностей не было. Если случаются, то давайте расследуем, если хотите. Если вы цивилизованное государство, откройте все данные и давайте вместе расследовать. Глупо обвинять Россию. Россия точно перед вами отвечать не будет.

Вопрос (Посла Боснии и Герцеговины): Я прошу коллег не привлекать сюда ситуацию в Боснии и Герцеговине.

Ответ: Мы относимся к этому с пониманием. У каждого своя позиция, и это правильно. Хорошо, что у нас здесь не затронут конфликт между Северной и Южной Кореей, а то мы еще могли бы часа три-четыре продолжать. Я говорю без какой-либо издевки. У каждого государства своя позиция, и ее нужно заявлять. Конфликт Боснии и Герцеговины мы, конечно, не будем сюда привлекать.

Мы вышли уже за все временные рамки, которые были нам отведены. Хотелось бы вас всех поблагодарить еще раз. Спасибо огромное, что вы пришли, что столь активно поучаствовали. Хотелось бы выразить надежду, что мы на нашем сегодняшнем брифинге смогли хоть чем-то помочь нашим британским коллегам в нахождении путей взаимодействия. Не могу сказать, что мы чем-то сейчас помогли в следствии. Конечно, это ваше дело, как его вести. Но так как пострадали российские граждане, будем требовать, чтобы нам раскрыли все данные.