О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом политбюро палестинского движения ХАМАС М.Абу-Марзуком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 марта по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе беседы была затронута ситуация на палестинских территориях и проблематика восстановления палестинского национального единства.