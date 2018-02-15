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21.03.1818:33
О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом политбюро палестинского движения ХАМАС М.Абу-Марзуком
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
21 марта по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.
В ходе беседы была затронута ситуация на палестинских территориях и проблематика восстановления палестинского национального единства.