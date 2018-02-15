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21.03.1818:33

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом политбюро палестинского движения ХАМАС М.Абу-Марзуком

533-21-03-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 марта по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе беседы  была затронута ситуация на палестинских территориях и проблематика восстановления палестинского национального единства.
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