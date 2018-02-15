О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Российской Федерации И.Ибаньесом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 марта заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Испании в России И.Ибаньеса.

Стороны рассмотрели ряд вопросов российско-испанских отношений, подтвердили настрой на дальнейшее поступательное развитие политического диалога и торгово-экономических связей. Обсуждены также перспективы сотрудничества наших стран на мировой арене, подчеркнута важность двустороннего взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте.