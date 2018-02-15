О порядке въезда на территорию Республики Македонии граждан Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

МИД Республики Македонии проинформировал о принятом 13 марта 2018 года Правительством Республики Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год.

В соответствии с установленным порядком гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку. Данный порядок распространяется только на краткосрочные поездки, что предполагает нахождение на территории Македонии без визы не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда.

Практика безвизовых поездок россиян в Македонию, ранее введенная Скопье, продлевается до 15 марта 2019 года.