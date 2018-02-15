О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Австрии в Москве Й.Айгнером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Австрийской Республики в Москве Й.Айгнера по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы обсуждались актуальные вопросы ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику политического урегулирования кризиса в Сирии.