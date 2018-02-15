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21.03.1812:25
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Австрии в Москве Й.Айгнером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
21 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Австрийской Республики в Москве Й.Айгнера по его просьбе.
В ходе состоявшейся беседы обсуждались актуальные вопросы ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику политического урегулирования кризиса в Сирии.