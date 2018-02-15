Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Японии Т.Коно, Токио, 21 марта 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего, хотел бы выразить признательность Министру иностранных дел Японии Т.Коно и всем нашим японским коллегам за гостеприимство и прекрасную организацию наших переговоров.

Переговоры были весьма содержательными, конструктивными. За последние семь месяцев это наша пятая встреча, что говорит о высокой динамике нашего политического диалога.

В центре внимания были вопросы, связанные с подготовкой визита Премьер-министра Японии С.Абэ в Российскую Федерацию. В ходе двустороннего визита он в качестве почётного гостя также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и вместе с Президентом России В.В.Путиным – в церемонии открытия «перекрестных» годов России и Японии. Договорились сделать всё, чтобы итоги предстоящего саммита способствовали углублению нашего взаимодействия во всех областях.

У нас неплохие результаты в торгово-экономической области, хотя, по взаимному мнению, потенциал в этой сфере гораздо более значительный. Мы хотим сделать всё, чтобы раскрыть его полностью.

В феврале этого года состоялось заседание Группы высокого уровня по торгово-экономическим и инвестиционным вопросам, где прорабатывались задачи реализации российского списка приоритетных проектов и предложенного Премьер-министром Японии С.Абэ «Плана сотрудничества» из восьми пунктов.

Рассчитываем, что наращиванию взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах будет способствовать представительное участие японских деловых кругов в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подробно говорили о реализации договорённости Президента России В.В.Путина и Премьер-министра Японии С.Абэ по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Диалог развивается конструктивно, в хорошей, позитивной атмосфере. В ближайшее время мы согласуем сроки проведения заседаний двух рабочих групп.

Обсудили гуманитарные, образовательные контакты, тему взаимных безвизовых поездок между жителями России и Японии, включая поездки бывших жителей островов для посещения могил предков. В прошлом году по договорённости наших лидеров такие поездки осуществлялись по существенно облегчённым процедурам. Японские коллеги попросили повторить этот опыт и в текущем году. Мы взяли эту просьбу на рассмотрение.

У нас общее мнение о важности межпарламентских контактов. Они развиваются интенсивно. В апреле этого года ждем представителей делегации японских парламентариев во главе с Генеральным секретарём Либерально-демократической партии Японии Т.Никаем.

На 19 апреля этого года назначено проведение в Москве очередного 14-го раунда стратегического диалога на уровне первых заместителей министров иностранных дел. В мае в Токио на том же уровне состоится раунд консультаций по стратегической стабильности.

В контексте задач в сфере стратегической стабильности мы в очередной раз привлекли внимание наших японских коллег к необходимости разрабатывать коллективные шаги в этой сфере, коллективно укреплять стратегическую ситуацию, обеспечивать глобальный паритет. В этой связи мы подтвердили наше отношение к планам США по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны и намерение Японии активно включиться в эти планы. При полном уважении права Японии выбирать пути обеспечения защиты своей территории мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на неделимость безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Планы развертывания глобальной системы ПРО напрямую затрагивают безопасность России. Мы договорились продолжать этот диалог конструктивно и внимательно слушать друг друга.

Обе стороны подтвердили высокую оценку нашего сотрудничества в ООН, в частности, по проекту борьбы с наркоиндустрией Афганистана. В рамках этого проекта Россия и Япония осуществляют подготовку кадров для наркополиции ИРА и с той же целью создают в Кабуле кинологический центр.

Мы тесно сотрудничаем с Японией по вопросам ядерной проблемы Корейского полуострова. Руководствуемся одной и той же целью – обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова, стабильность и безопасность Северо-Восточной Азии. Мы выступаем за мирные шаги всех вовлеченных сторон с тем, чтобы продвигать политико-дипломатический процесс урегулирования не только ядерной безопасности, но и, как я сказал, проблем обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе. Считаем, что достижению этой цели способствовала реализация российско-китайской «дорожной карты», целый ряд положений которой де-факто уже признаны весьма востребованными в рамках контактов, которые состоялись между двумя Кореями, и в рамках тех объявлений о перспективах встреч между руководством КНДР и США, которые были сделаны.

Мы заинтересованы в том, чтобы углублять взаимодействие между нашими министерствами. На это направлен подписанный только что в вашем присутствии План консультаций в сфере внешней политики на 2018-2019 гг.

Под занавес наших переговоров г-н Т.Коно затронул тему происходящего сейчас в Великобритании с С.Скрипалем и его дочерью. Т.Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов. Мы с ним полностью, на все сто процентов, согласились. Рассказали о наших пока еще тщетных усилиях добиться разъяснения фактов от наших британских коллег. Выразили надежду, что наши японские друзья в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта – во-первых, где находится г-н С.Скрипаль и его дочь, а во-вторых, почему официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование займет еще месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения. Поскольку Великобритания отказывается отвечать нам на эти вопросы, надеюсь, что, может быть, у японских друзей получится все-таки получить ответы. Мы подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе, но и настаивает на сотрудничестве в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Главное, чтобы на это же согласилась и британская сторона.

В целом, переговоры были весьма и весьма полезными. Они позволили уточнить приоритетные направления нашего сотрудничества на ближайшую перспективу. Я уверен, что результаты, которые мы сегодня обеспечили, позитивно скажутся на общем состоянии нашего сотрудничества.

Вопрос: Вы уже затронули тему инцидента в Солсбери. Если Лондон, как он угрожает, продолжит череду мер против России, будем ли мы отвечать? Чреваты ли подобные угрозы британской стороны дальнейшей эскалацией в двусторонних отношениях? Будет ли Россия добиваться доступа к веществу «новичок» в рамках экспертиз, которые проводятся ОЗХО?

С.В.Лавров: Мы будем добиваться ответов на все наши вопросы, которые сформулированы самым подробным образом и имеются у руководства Организации по запрещению химического оружия. Вопросы, которые у нас возникают, абсолютно профессиональные. Они понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства, настаивающего на том, что есть только два варианта: либо это сделано по приказу российского руководства, либо российское руководство утратило контроль над какими-то химическими веществами. Напомню, что мы их уничтожили, что верифицировано ОЗХО осенью прошлого года.

В целом нет сомнения, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если он будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, то, конечно, никто не отменял принцип взаимности.

Думаю, всем бы пошло на пользу, прежде всего, самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать (а они явно нервничают по поводу этой ситуации) и успокоились. Мы сейчас наблюдаем лихорадочное метание по всему миру, уговаривание партнёров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать как поддержку позиции Лондона.

Ещё раз обращу внимание: всё это делается в период, когда расследование не завершено (оно по констатации профессионалов из Скотланд-Ярда займёт месяцы) когда ещё не состоялся суд, когда нет никакого приговора. Так что англо-саксонская система права пополняется новыми очень интересными прецедентами.

Вопрос (адресован Т.Коно): Ваша сегодняшняя встреча с российским визави продолжалась дольше запланированного. Полагаю, что по многим вопросам были проведены углублённые обсуждения. Российская сторона указывает на то, что в случае передачи «северных территорий» Японии, вооруженные силы США в соответствии с японо-американским договором о безопасности могут развернуть там базы. Как Япония отвечает на эти замечания России? Какая реакция последовала от российской стороны?

С.В.Лавров (отвечает после Т.Коно): В ответ на заданный вопрос хочу подтвердить, что для нас темы, связанные с безопасностью в этом регионе в контексте переговоров по мирному договору, имеют важнейшее значение. Озабоченности, которые связаны с этим вопросом, были нами сформулированы и переданы японским коллегам. Мы предложили рассматривать их в рамках самостоятельного диалога. Рассчитываем, что он состоится в самое ближайшее время.