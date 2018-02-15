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20.03.1819:27
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Марокко в Москве А.Лешехебом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Марокко в Москве А.Лешехеба по его просьбе.
В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе. Были также затронуты некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений.