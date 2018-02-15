О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Судана в Москве Н.Бабикером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Судан в Москве Н.Бабикера по его просьбе.

В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику арабо-израильского урегулирования.

Были также обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-суданских отношений, включая поддержание активного политического диалога.