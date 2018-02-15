Новости

Навигация

20.03.1813:55

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Судана в Москве Н.Бабикером

523-20-03-2018

  • en-GB1 ru-RU1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Судан в Москве Н.Бабикера по его просьбе.  

В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем  Востоке с акцентом на проблематику арабо-израильского урегулирования.

Были также обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-суданских отношений, включая поддержание активного политического диалога.

 

 

 

 

 
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность