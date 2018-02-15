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20.03.1813:49

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Бенин Р.Кото Суноном

522-20-03-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Бенин Р.Кото Сунона в связи с завершением его миссии в Москве.

В ходе состоявшейся беседы был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Котону на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-бенинских отношений и реализацию имеющегося потенциала взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

 
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