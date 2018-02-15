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Март 2018
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23 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)20.03.18 520-20-03-2018
О брифинге заместителя директора Департамента информации и печати МИД России 23 марта 2018 года
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
23 марта в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится брифинг заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина по текущим вопросам внешней политики.
Приглашаются представители российских и иностранных СМИ.
Начало - в 12:00.
Аккредитация до 16:00 22 марта.
Вход - по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Координатор – Кванталиани Ирма Элгуджевна (тел. 8-(499)-244-35-83, моб. 8-916-563-80-85, электронная почта briefingmid@rambler.ru; midbriefing@yandex.ru).
Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» (http://media.mid.ru/video/video_list.html), в социальных аккаунтах «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).