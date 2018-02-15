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19.03.1821:47

О предстоящем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Социалистическую Республику Вьетнам

518-19-03-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

В связи с изменениями в графике Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22-23 марта с.г.

На 23 марта намечены переговоры с Заместителем Премьер-министра Правительства, Министром иностранных дел СРВ Фам Бинь Минем. Планируется обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам.
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