О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Палестины Н.Шаасом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял советника Президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям, члена Центрального совета ООП, сопредседателя Российско-Палестинского рабочего комитета по Ближнему Востоку Н.Шааса, прибывшего в Москву в качестве международного наблюдателя за ходом проведения выборов Президента Российской Федерации.

В состоявшейся доверительной беседе акцент был сделан на проблематике палестино-израильского урегулирования и положении дел в процессе восстановления палестинского национального единства. Также состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня.