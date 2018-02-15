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19.03.1821:43

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем Панафриканского союза молодежи Ф.Муюмбой

515-19-03-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял председателя Панафриканского союза молодежи Франсин Муюмбу.

В ходе беседы были предметно обсуждены актуальные аспекты африканского гуманитарного взаимодействия, включая подготовку кадров в российских высших учебных заведениях, вопросы здравоохранения, содействия в области обеспечения устойчивого развития и продовольственной безопасности в странах африканского континента.
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