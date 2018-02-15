Комментарий Департамента информации и печати МИД России об очередном докладе Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине

Ознакомились с 21-м докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 ноября 2017 г. по 15 февраля с.г., распространенным в Женеве.

Принимаем к сведению информацию о сокращении числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения. Вместе с тем, статистика потерь по-прежнему шокирует – 12 убитых и 61 раненый.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что человеческие жертвы в результате обстрелов мирных объектов из реактивных систем залпового огня возросли в два раза. При этом наблюдателям удалось достоверно установить, что три четверти всех жертв за отчетный период пришлись именно на территории ЛНР и ДНР, и за них, вероятно, «несет ответственность правительство».

По-прежнему недопустимо высоким является уровень гибели гражданского населения в результате подрывов на минах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах.

Мы разделяем призыв сотрудников Наблюдательной миссии к сторонам в конфликте неукоснительно выполнять договоренности о прекращении огня, в том числе касающиеся отвода тяжелой артиллерии от контактной линии. Подчеркиваем необходимость восстановления поврежденных жизненно важных объектов инфраструктуры. Перерыв в работе фильтровальных и электрических станций ежедневно ведет к лишению более полумиллиона жителей Донецка питьевой воды, электричества и отопления, ставит регион на грань экологической катастрофы. Хотели бы напомнить украинским властям, что обстрелы гражданской инфраструктуры являются прямым нарушением их международно-правовых обязательств.

Серьезную озабоченность вызывает уровень зафиксированных Наблюдательной миссией фактов грубейших нарушений прав человека со стороны украинских правоохранительных органов и СБУ, которые, как показывают последние доклады ООН, носят системный характер. Речь идет о незаконном лишении свободы, насильственных исчезновениях, содержании инкоммуникадо, применении пыток, сексуальном насилии, использовании антитеррористического законодательства для расправы с политической оппозицией и несогласными в обществе. Вновь ооновцы вынуждены были констатировать отсутствие у украинских властей политической воли и интереса в проведении полноформатного расследования всех фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников ВСУ и СБУ. Это способствует дальнейшему распространению в стране вседозволенности и безнаказанности.

На этом фоне уже не вызывает удивление отсутствие какого-либо прогресса в расследовании преступлений, совершенных в Одессе в мае 2014 г.

Серьезно обеспокоены выводами ооновцев относительно дискриминационной политики Киева в отношении граждан Украины, проживающих в Донбассе. Отказ властей выплачивать пенсии и социальные пособия жителям Юго-Востока страны, отсутствие процедур возмещения собственным гражданам ущерба за потерянные в результате действий украинских силовиков жилье и собственность, существование искусственных ограничений на пересечение жителями контактной линии ведут к дальнейшему обнищанию наиболее бедных слоев населения, способствуют дальнейшему расколу украинского общества и, таким образом, сокращают шансы на будущее национальное примирение.

Разделяем озабоченности Наблюдательной миссии относительно усиливающегося наступления украинских властей на гражданские и политические свободы в стране, включая рост нападок на свободу выражения мнения, свободу СМИ и физических нападений на журналистов. Только за 2017 г., по информации Национального Союза журналистов Украины, нападению подверглись 90 работников СМИ. Поддерживаем требование ооновцев обеспечить быстрое, эффективное и непредвзятое расследование всех нарушений, вызванных работой сайта «Миротворец», пересмотреть государственную политику в области формирования теле- и радио-контента, а также отменить непропорционально жесткие запреты на ввоз в страну печатной продукции.

Обеспокоены установленными командой ООН многочисленными фактами дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и ее объектов культа. Речь идет, по оценкам Наблюдательной миссии, не об отдельных случаях нетерпимости в адрес УПЦ, но о спланированной кампании, которая осуществляется при очевидном потворстве официальных властей и сотрудников правоохранительных органов.

Призываем Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям Наблюдательной миссии и Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона «Об образовании», который грубо нарушает права языковых меньшинств, проживающих в стране, особенно русскоговорящих. Ожидаем внесения необходимых изменений в статью 7 закона, вывода за рамки его реализации частных школ и обеспечения достаточного объема государственного образования на языке меньшинств.

Вновь вынуждены напомнить, что в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной.