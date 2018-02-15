Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с переговорами Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Коно

20-21 марта Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит столицу Японии, Токио, с рабочим визитом.

Поездка С.В.Лаврова продолжит серию интенсивных двусторонних межмидовских контактов во второй половине 2017 – начале 2018 гг. и станет ключевым этапом подготовки предстоящего визита Премьер-министра Японии С.Абэ в Россию.

Рассчитываем обстоятельно обсудить с японскими коллегами весь комплекс вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-японского саммита в декабре 2016 г.

По итогам переговоров намечено подписать план сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии на 2018-2019 гг.

Удовлетворены активизацией российско-японских политических контактов. Регулярный характер приобрел стратегический диалог на уровне первых заместителей Министров иностранных дел, 14-й раунд которого состоится 19 апреля с.г. в Москве; на вторую половину года запланирована третья встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два».

Приветствуем интенсификацию межпарламентских контактов. На 27 апреля текущего года запланирован визит японской делегации депутатов во главе с Генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии Т.Никаем.

Ситуация в торгово-экономической сфере, по-прежнему, остается неоднозначной. В 2017 г. товарооборот вырос на 13,9%, составив 18,3 млрд. долларов США, однако этот показатель все еще не отвечает ни масштабам экономик двух стран, ни уровню российско-японского сотрудничества.

Инвестиционная активность также невысока. За последние пять лет ежегодный объем прямых инвестиций из Японии в Россию сократился с 757 млн. долларов (2012 г.) до 18 млн. долларов (2017 г.).

Особое значение придаем участию Премьер-министра Японии С.Абэ в ПМЭФ, которое призвано способствовать росту торгово-инвестиционной кооперации.

Одним из наиболее динамично развивающихся и приоритетных направлений российско-японских связей в этом году являются культурно-гуманитарные обмены. 2018 г. ознаменован важным событием – «перекрестными» годами России в Японии и Японии в России. В связи с этим надеемся на успешную реализацию масштабных мероприятий, которые будут способствовать углублению взаимопонимания между народами России и Японии, придадут импульс развитию двустороннего сотрудничества не только в культурно-гуманитарной, но и в политической, торгово-экономической, научно-технической и других областях.

Ожидается, что на церемонии открытия «перекрестных» годов 26 мая с.г. в Большом театре в Москве будет присутствовать Премьер-министр Японии С.Абэ.

Планируется затронуть тематику мирного договора в контексте реализации договоренности лидеров о проработке вопросов налаживания совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах (СХД). Удовлетворены темпом и содержанием диалога на данном направлении. Идет конкретизация проектов в согласованных руководителями России и Японии пяти областях (марикультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора и организация пакетных туристических поездок). Согласовываются сроки второго заседания рабочих групп.

Отмечаем активизацию сотрудничества на международной арене. В частности, приветствуем работу над совместной российско-японской инициативой строительства кинологического центра в Кабуле под эгидой УНП ООН и деятельность по укреплению антинаркотического потенциала афганской полиции на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России «Домодедово».

Планируем обмен мнениями по таким международным темам, как ситуация на Корейском полуострове, выработка новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР, сирийская проблематика и др. Будут подробно изложены российские подходы к обеспечению региональной стабильности и безопасности. В очередной раз обратим внимание японских коллег на очевидные риски, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел России С.В.Лавров пригласит своего японского коллегу Т.Коно посетить нашу страну.