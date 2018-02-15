Заявление МИД России

Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений.

Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах, в том числе действующих президента и Верховной рады.

Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях.

Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается.

Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.