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16.03.1820:16

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с президентом Европейского фонда имени Н.Титулеску А.Нэстасе

499-16-03-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 марта заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял президента Европейского фонда имени Н.Титулеску бывшего премьер-министра и министра иностранных дел А.Нэстасе по его просьбе. Румынский гость находился в Москве по случаю участия в конференции на тему «Соседство и добрососедство в международных делах. Особый взгляд на российско-румынские отношения», которая была организована Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова совместно с Европейским фондом Н.Титулеску.

Обсуждались итоги форума, состояние европейской безопасности, а также отдельные аспекты российско-румынских отношений, представляющие взаимный интерес.

На беседе присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в России В.Соаре.

 

 

 

 
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