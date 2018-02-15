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16.03.1816:32

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередным шествием легионеров «Ваффен-СС» в Риге 16 марта с.г.

497-16-03-2018

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В очередной раз с молчаливого потакания латвийских властей 16 марта с.г. в центре Риги чествовали тех, кто в рядах «добровольческого латышского легиона СС» совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению евреев. Обращает на себя внимание, что в ходе шествия этих «невинных жертв и защитников свободы» заботливо опекали депутаты правящей коалиции.

Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус.

Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций.
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