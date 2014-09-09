Комментарий Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам встречи с Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым «на полях» встречи стран-гарантов Астанинского процесса, Астана, 16 марта 2018 года

Хотел бы от себя лично и от лица моих коллег из Ирана и Турции поблагодарить Президента Казахстана Н.А.Назарбаева и все казахстанское руководство за гостеприимство, оказанное участникам очередной встречи Астанинского процесса. На этот раз встреча прошла на уровне министров иностранных дел и сделала действительно очень важный шаг в усилиях по содействию сирийскому урегулированию.

Мы оценили итоги работы «астанинского формата» за год.

Констатировали, что при всех отдельных инцидентах, уровень насилия существенно снизился после создания четырех зон деэскалации, а также значимый прогресс в решении гуманитарных вопросов.

Конечно же, подтвердили решимость неукоснительно и бескомпромиссно продолжать борьбу с остатками террористических группировок, которые в качестве таковых определены СБ ООН.

В очередной раз мы подтвердили, что позитивные перемены «на земле» в Сирии позволяют уже сейчас переходить к активным действиям по началу политических переговоров о будущем устройстве сирийского государства на основе тех принципов, которые были одобрены подавляющим большинством сирийских этнических, конфессиональных, политических и общественных групп, которые собрались 30 января этого года в Сочи. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи одобрил Заявление, создающее все необходимые предпосылки для того, чтобы ООН активизировала свою работу и с учетом рекомендаций трех стран-гарантов – России, Турции и Ирана сформировала Конституционный комитет, который будет представлять все слои сирийского общества. Надеюсь, что это состоится достаточно быстро.

Мы договорились, что 4 апреля в Турции будет проведен саммит президентов России, Турции и Ирана, на котором будут согласованы новые дополнительные подходы по продвижению в жизнь тех принципов урегулирования, которые были одобрены в СБ ООН и активно поддержаны Астанинским процессом.

Еще одно значимое решение, которое было достигнуто сегодня – это создание Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, которая приступает к работе с участием представителей ООН и МККК.

Мы еще раз поблагодарили Президента Казахстана Н.А.Назарбаева за то внимание, которое он уделяет нашей работе, за те усилия, которые наши казахстанские друзья предпринимают по созданию максимально благоприятной и комфортной обстановки для нашей работы и решения сложных политических вопросов.