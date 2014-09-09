Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым «на полях» встречи стран-гарантов Астанинского процесса, Астана, 16 марта 2018 года

Уважаемый Нурсултан Абишевич,

Коллеги,

Я искренне признателен Вам, г-н Президент, за такое внимание к работе Астанинского процесса. Спасибо за возможность быть принятыми Вами и рассказать Вам об итогах нашего министерского заседания.

Мы начали с гуманитарных страданий сирийского народа. Полностью разделяем эту проблему как приоритетную. Считаем необходимым сконцентрироваться на её решении. Совет Безопасности ООН принял ещё одну резолюцию, которая требует немедленно договариваться о том, чтобы прекращение огня по всей Сирии вступило в силу. Во многом эта проблема создаётся террористами, экстремистскими группировками, которые используют гражданских лиц в качестве «живого щита», в том числе в Восточной Гуте, откуда за последние двое суток уже смогли выйти около двадцати тысяч мирных граждан. Сейчас мы решаем с нашими друзьями из ООН вопрос о том, чтобы обеспечить их предметами первой необходимости в местах временного пребывания до того, как они смогут вернуться к своим очагам в Восточной Гуте, как это сейчас происходит в Восточном Алеппо, куда уже вернулись около двухсот тыс. жителей, вышедших оттуда по гуманитарным коридорам, когда шла борьба с террористами.

Я хочу очень чётко подтвердить нашу высочайшую признательность нашим казахстанским друзьям, лично Вам, Нурсултан Абишевич, за предоставление площадки Астаны для наших переговоров. Астана дала старт процессу, который признан всеми, в том числе и теми, кто, как Вы сказали, не очень рад, что такая инициатива состоялась в столице Казахстана с участием наших трёх стран-гарантов. Главное, что Астана стимулировала усилия в рамках сирийского урегулирования по всем направлениям – борьба с террористами, создание зон деэскалации, где режим прекращения военных действий, пусть и с нарушениями, но существенно позволил снизить уровень насилия, более эффективное решение гуманитарных вопросов и, самое главное, создание условий для политического процесса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, о чём ещё раз говорили на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, где Казахстан тоже был представлен как страна-хозяйка Астанинского процесса. Сегодня Вы чётко подтвердили необходимость на основе сочинских договорённостей помогать нашим коллегам из ООН формировать Конституционный комитет и двигаться вперёд.

В заключение хочу сказать, что астанинская площадка ценна не только тем, что касается создания максимально комфортных условий пребывания здесь, работы, идеальной организации всех аспектов наших заседаний, включая работу с прессой, перевод и прочее, но и для создания не только комфортной атмосферы для нашей непосредственной работы, но и комфортной политической атмосферы, учитывая неизменную линию Астаны на сближение противоборствующих позиций. Сам этот дух казахстанской внешней политики, направленный на поиск договорённостей, помогает эффективно работать. Конечно, нет предела совершенству, но мы признательны Вам за высокую оценку наших усилий, обещанное внимание к этой работе и за участие нашего друга, Министра иностранных дел Республики Казахстан К.К.Абдурахманова в организации и в том, чтобы задать правильный политический тон нашим дискуссиям.