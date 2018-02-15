Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с планами польской стороны эксгумировать останки советских воинов, захороненных в г. Стараховице

Как стало известно, польские власти планируют эксгумировать останки советских воинов, захороненных в г. Стараховице (Свентокшиское воеводство), и перезахоронить их на военном кладбище в г. Кельце.

Очевидно, что в основе этого намерения лежит отнюдь не стремление достойным образом увековечить память наших солдат, которые в январе 1945 г. отдали жизни за освобождение Польши и поляков от гитлеровских захватчиков.

Аргументация, приведенная в оправдание переноса останков – якобы власти не могут оградить мемориал в г. Стараховице от повторяющихся случаев вандализма – поражает своим цинизмом. Сначала создается благоприятный информационный фон для действий вандалов, а потом следует признание в бессилии остановить их. Пример г. Стараховице свидетельствует, что в Польше, несмотря на все официальные заверения, даже воинским захоронениям не гарантирована сохранность.

Напоминаем, что статья 5 двустороннего межправсоглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий 1994 г. предусматривает перезахоронение останков в государстве, в котором они захоронены, «только в исключительных случаях». Ситуация в г. Стараховице никоим образом не может рассматриваться как исключительная. Никому не дозволено тревожить прах погибших воинов-освободителей. Призываем польские власти вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области.

16 марта с.г. в МИД России послу Польши в Москве В.Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией в г. Стараховице. Послу России в Варшаве С.В.Андрееву поручено посетить МИД Польши и потребовать прекращения подобных противоправных действий польской стороны.