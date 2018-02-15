Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с популяризацией «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия»

15 марта в Гааге «на полях» 87-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инициативе Франции и ее союзников по антиасадовскому «клубу» состоялась очередная презентация так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия».

Напомним, что указанный квазинераспространенческий режим был учрежден 23 января с.г. в Париже представителями 24 государств, главным образом из числа все тех же «друзей Сирии», которые выдают себя за радетелей интересов сирийского народа, однако на деле поддерживают вооруженную оппозицию откровенно экстремистского и даже террористического толка. Цель этого межгосударственного «клуба по интересам» многим уже понятна – отстранение от власти Правительства Б.Асада посредством создания критической массы весьма сомнительных, а зачастую и просто сфальсифицированных доказательств якобы виновности Дамаска в применении химического оружия. Вполне очевидны и заложенные в учредительные документы «партнерства» модальности реализации этой задачи – совместное продавливание в СБ ООН и ОЗХО антисирийских санкционных решений на основе закрепленных в его учредительных документах соответствующих политических обязательств.

Мы уже неоднократно в принципиальном плане критиковали учредителей «партнерства» за их стремление популяризировать свое детище на уважаемых профильных международных площадках, таких, к примеру, как Конференция по разоружению в Женеве, где подобное гаагскому мероприятие состоялось 28 февраля. На этот раз главные «спонсоры» «партнерства» просто превзошли себя в цинизме, инициировав чуть ли не целую агитационную кампанию в рамках ОЗХО, то есть той специализированной межгосударственной структуры, авторитет и целостность которой они как раз подрывают этим своим «проектом». Призыв к колеблющимся безотлагательно присоединиться к «партнерству» присутствовал в выступлениях практически всех делегаций представленных в Исполсовете ОЗХО стран НАТО и ЕС, а также государств-«единомышленников». При этом абсолютно ни у кого из них не возникает и тени смущения по поводу того, что созданный ими формат подрывает основополагающие положения Конвенции о запрещении химического оружия.

Вновь обращаемся к государствам-участникам этой Конвенции с призывом проявить политическую мудрость и ответственность, не ассоциировать себя с политически мотивированными «новациями», деструктивными по отношению к режиму химического разоружения и нераспространения химического оружия.