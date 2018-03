Заявление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ по делу С.Скрипаля, Вена, 15 марта 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Мы выслушали набор безответственных обвинений и домыслов в ставшем сейчас фирменным в Великобритании стиле «highly likely». Действия британской стороны носят откровенно провокационный характер. Уже 6 марта глава Форин Офиса Б.Джонсон выступал в парламенте так, будто расследование закончено, и Россия виновата в произошедшем в Солсбери. Спешка поражает.

Данные об инциденте, напомню, появились в СМИ 4 марта. Ни малейшей попытки разобраться в произошедшем совместно с нами предпринято не было, несмотря на сразу же выраженную российской стороной готовность к этому. Нами не было получено по официальным каналам никакой информации по обстоятельствам дела, несмотря на неоднократные запросы и тот факт, что Юлия Скрипаль – гражданка России. Наше Посольство в Великобритании направило в Форин Офис несколько дипломатических нот, в которых указало на непричастность России к этому инциденту, а также запросило образцы примененного вещества и совместное расследование. В этом нам было отказано. Взамен прозвучали лишь ультиматумы в духе неоколониальных замашек. А доказательств якобы «российского следа» по-прежнему ноль. Презумпция невиновности вообще забыта Лондоном.

Примечательно, что при обсуждении данного вопроса в британском парламенте лидер лейбористов Джереми Корбин попросил ознакомить хотя бы парламентариев с результатами расследования – он также получил отказ.

Мы ждали от Соединенного Королевства официального обращения и задействования процедур Конвенции о запрещении химического оружия. Как известно, п.2 статьи 9 этой Конвенции предусматривает обращение за разъяснениями и предоставление ответа запрашивающему государству как можно быстрее, но в любом случае не позднее чем через 10 дней после обращения. Не дождавшись такого запроса, мы сделали это в инициативном порядке 13 марта в Гааге на 87-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но надлежащим образом оформленного запроса в соответствии с Конвенцией, на который мы были готовы ответить с самого начала, так и нет. Не воспользовались британцы и инструментарием Конвенции Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Пару слов о токсичных веществах, которые будто бы фигурируют в этой истории. После того, как химическое оружие было уничтожено в Российской Федерации (это было подтверждено ОЗХО в 2017 г.), его разработка продолжалась в самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции. С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики. Кстати, прямо рядом с Солсбери расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне. И если в Лондоне так уверены, что это газ «новичок», значит там есть его формула и образцы, а может и производство. А изобретатель газа В.Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве. Между тем в России никакие научно-исследовательские работы под условным названием «новичок» не проводились.

Главный же вопрос вообще выведен за скобки – зачем и кому нужен этот скандал? В юриспруденции есть принцип – ищите тех, кому это выгодно (Cui Prodest). Кому выгоден этот инцидент накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу в России? А главное, какой мотив мог быть у России для устранения С.Скрипаля, который не представлял никакой угрозы для нашей страны? Зато я точно знаю несколько государств, для которых этот инцидент и обвинение в нем России чрезвычайно выгодны и своевременны.

Как всегда, важен контекст. Что происходит в настоящее время во внутриполитической жизни Великобритании? Прежде всего, это незавидное положение кабинета Премьер-министра Т.Мэй, который, как и вся консервативная партия, оказался расколот по вопросу о «брекзите». Нет сомнений, что раскрутка темы отравления С.Скрипаля и его дочери есть не что иное, как попытка отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с «брекзитом».

Гораздо неприятнее другой скандал, от которого власти пытаются отвлечь внимание жителей Великобритании, используя отравление Скрипалей. Речь идет о раскрытой в городе Телфорде сети педофилов, действовавшей на протяжении целых 40 лет. Ее жертвами стали более тысячи детей при попустительстве полиции и местных властей. На следующем заседании Постоянного совета мы проинформируем подробнее об этом вопиющем нарушении прав ребенка в Соединенном Королевстве.

Не далее как вчера Россия в Совете Безопасности ООН предложила принять заявление его Председателя с призывом к сотрудничеству всех сторон для установления истины. И эту инициативу британская сторона заблокировала. Мы вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь, а движут ими совершенно иные мотивы. Как говорят у вас на островах, it is not cricket.

Мы и сейчас в этом зале, видим, что любые попытки направить разговор в профессиональное русло переводятся британским коллегами и многими солидаризировавшимися с Лондоном государствами-участниками в сферу политической риторики, в русофобию в надежде на то, что западный мир привычно построится в одну шеренгу и бездумно «возьмет под козырек» ради пресловутой солидарности. А правда вам не нужна и даже опасна.

Благодарю за внимание. Просим приложить наше заявление к Журналу дня этого заседания Постоянного совета.