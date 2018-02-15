Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 15 марта 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Приветствуем пятикратное снижение числа нарушений режима прекращения огня за неделю после вступления в силу «весеннего перемирия». Однако угроза возобновления боевых действий сохраняется. Киев не отказался от воинственной риторики, от планов «зачистки» Донбасса от несогласных.

Для установления устойчивого прекращения огня необходимо опубликовать приказы сторон о прекращении огня, применять меры воздействия к нарушителям, исключить практику «ползучего наступления», ведущую к сближению огневых позиций сторон, отвести на установленные расстояния тяжелые вооружения, в особенности от населенных пунктов, обеспечить безопасность объектов гражданской инфраструктуры.

Не видим готовности украинского правительства приступить к отводу тяжелых вооружений, разведению сил и средств на участке Станицы Луганской, где, по данным СММ, режим тишины соблюдается не менее требуемых 7 дней. Теперь есть ожидание, что разведение может произойти 18 марта. На заседании Контактной группы в Минске 14 марта обсуждалась идея очередного «пасхального» перемирия с 1 апреля. В то же время продолжается переброска вооружений к линии соприкосновения. За неделю с 5 по 11 марта в нарушение минского «Комплекса мер» наблюдатели засекли 20 единиц военной техники ВСУ. На складах силовиков наблюдатели не досчитались более 200 единиц вооружений. 6 марта в Марьинке в нарушение п.7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 г. замечен украинский военный вертолет Ми-8. На следующий день (9 марта) ВСУ провели учения с боевыми стрельбами в Ломакино в нарушение решения Контактной группы от 3 марта 2016 г.

Если не получается заставить Киев соблюдать перемирие, необходимо хотя бы всеми силами удерживать ситуацию от эскалации. Требуется интенсификация патрулирования СММ района линии соприкосновения.

Неприемлем отказ украинских силовиков рассматривать заявки на проведение ремонтных работ, которые поступают от властей отдельных районов Донбасса. Требования направлять документы исключительно на украинском языке свидетельствует о намерениях Киева и дальше подогревать конфликт. Обращаемся к итальянскому председательству ОБСЕ и заинтересованным странам с просьбой повлиять на киевские власти.

В последнее время ВСУ регулярно подвергают обстрелам коммуникации, ведущие к Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

7 марта был обстрелян грузовик, доставлявший топливо на ДФС. За прошедшую неделю трижды попадал под обстрел автобус с работниками станции.

Благодарим СММ за оперативное вмешательство – сопровождение очередной смены работников ДФС, что позволило не останавливать работу станции. Призываем руководство Миссии продолжать практику сопровождения транспорта для ДФС до тех пор, пока ситуация с гарантиями безопасности для ее работы не будет решена окончательно.

Обращаем внимание на обострение политической борьбы на Украине и активизацию националистов. Призываем СММ еще более внимательно фиксировать все проявления агрессивных действий радикалов.

Хотели бы предостеречь наших американских коллег от продолжения политики поощрения украинского национализма. Если вы действительно заботитесь об укреплении суверенитета Украины, добейтесь от Киева скорейшего выполнения Минских договоренностей, всеобъемлющего политического урегулирования, включающего особый статус Донбасса, выборы, конституционную реформу. Заигрывания с радикалами, тем более теми, кто исповедуют неонацистскую идеологию, поклоняются пособникам нацистов, до добра не доводят.

Украинские радикальные националисты расширяют свою деятельность, активно ищут поддержку за рубежом, рекрутируют молодежь в свои ряды в Германии, Великобритании, других европейских странах. Публикации на этот счет есть даже в западных СМИ – «Шпигеле» и «Гардиан». Радикальный национализм создает угрозу стабильности европейского общества. Требуется коллективный международный ответ.

На Украине продолжаются нападения националистов на православную церковь. В ночь на 10 марта в Киеве радикалы подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви. Это уже не первое нападение в этом году. В январе коктейли Молотова были брошены в храм иконы Божьей Матери.

Как водится, радикалы преследуют ещё и криминальные цели, рассчитывая силой отобрать дорогую землю в центре Киева. На Украине растет криминальный беспредел. Во время разборок в Киеве 7 и 8 марта две ручные гранаты были брошены в автомобиль с сотрудниками СБУ, из гранатомета обстрелян ресторан.

Украинский национализм приобретает все более уродливые формы. В Верховной Раде разработан законопроект о тотальной украинизации. Среди предлагаемых нововведений - использование исключительно украинского языка для проведения экзаменов и сертификаций, медицинских услуг, работы с пациентами и обслуживания потребителей сферы бытовых услуг, обязательный перевод всех афиш, выставок и экспозиций. Отмена закона об основах языковой политики доказала, что никаких ограничений для националистов не существует.

Уважаемый господин Председатель,

18 марта состоятся выборы Президента России. В соответствии с международной практикой избирательные участки будут открыты и за рубежом. В том числе на Украине – в Российском Посольстве в Киеве, генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове. Украинские националисты из «Правого сектора», «Нацкорпуса» и «Свободы» публично угрожали безопасности российских дипмиссий и российских граждан, которые придут на участки голосования. Они обещали заблокировать вход в загранучреждения России, чтобы воспрепятствовать свободному волеизъявлению россиян.

Призываем Киев в полной мере соблюдать свои международные обязательства, в т.ч. в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В заключение еще раз напомним, что единственный путь к мирному разрешению украинского кризиса состоит в полном выполнении минского «Комплекса мер» через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. По-прежнему готовы всемерно этому содействовать. Рассчитываем на аналогичные усилия со стороны других государств-участников ОБСЕ.

Благодарю за внимание