О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпредставителем КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 марта «на полях» организованной в Риме второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпредставителем КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэном.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы ближневосточной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования.

Подтвержден неизменный настрой Москвы и Пекина на поддержание тесной координации по региональной проблематике в двустороннем формате, а также в рамках ООН и на других международных площадках.