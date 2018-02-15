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16.03.1811:31

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпредставителем КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэном

489-16-03-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 марта «на полях» организованной в Риме второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпредставителем КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэном.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы ближневосточной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования.

Подтвержден неизменный настрой Москвы и Пекина на поддержание тесной координации по региональной проблематике в двустороннем формате, а также в рамках ООН и на других международных площадках.
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