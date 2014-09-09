Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом и Турецкой Республики М.Чавушоглу в рамках встречи стран-гарантов Астанинского процесса, Астана, 16 марта 2018 года

Уважаемый Кайрат Кудайбергенович,

Прежде всего, хочу поблагодарить руководство Республики Казахстан, лично Президента страны Н.А.Назарбаева и Вас, уважаемый Председатель этой встречи, за гостеприимство и поддержку, которую Казахстан оказывал и продолжает оказывать с самого начала функционирования астанинского формата. Уверен, что эти чувства разделяют мои коллеги, друзья, министры иностранных дел Ирана М.Д.Зариф и Турции М.Чавушоглу.

За время, которое мы здесь работаем, Астана подтвердила свою роль одной из главных столиц в сердце Евразии, где органично переплетаются традиции и современность, Восток и Запад. С началом Астанинского процесса Астана превратилась в важнейшую площадку, где принимаются решения по сирийскому урегулированию, одному из наиболее острых вопросов международной повестки дня. Если говорить высоким слогом, когда в СМИ звучит название столицы Казахстана, миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

Созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат доказал свою востребованность, стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии, содействия политико-дипломатическому урегулированию. Не буду перечислять всех конкретных позитивных сдвигов в обстановке в Сирийской Арабской Республике, которых удалось добиться, прежде всего, благодаря инициативам, согласованным здесь в Астане. Скажу лишь, что на деле работают зоны деэскалации, выработаны принципы гуманитарного разминирования, сформирована рабочая группа по освобождению задержанных заложников, которая вчера провела здесь очень продуктивное заседание. Конечно, своей работой мы в значительной степени облегчили доставку гуманитарной помощи и создали условия для возобновления полноценного политического процесса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Это было очень чётко затвержено в Заключительном заявлении Конгресса сирийского национального диалога – беспрецедентного совещания, которое мы собрали в Сочи, где были представлены все основные этнические и конфессиональные группы сирийского общества.

Не могу не упомянуть о том, что прогресс, который был достигнут благодаря нашим усилиям, основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, конечно, не у всех вызывает удовлетворение. Те, кто в нарушение всех норм международного права, в грубое нарушение резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, очевидно, взяли курс на раздел Сирии, смену режима с тем, чтобы на месте этой важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, не приветствуют то, что мы делаем и чего добиваемся в Астане.

Убеждён, мы на правильной стороне истории и совершенно точно на правильной стороне международного права. Параллельно с продолжающейся борьбой с терроризмом мы будем продвигаться по всем направлениям, которые обозначены в качестве приоритетных в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, развёрнутые в документах Астаны и сочинского Конгресса. Надеюсь, что международные коалиции, которые возглавляют США всё-таки осознают необходимость не выгораживать террористов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно, бороться с террористическими организациями, включая «Джабхат ан-Нусру», как бы она не мимикрировала, какие бы названия себе не придумывала. Одна из самых главных проблем в этой связи (то, о чём мы говорили с американскими коллегами ещё со времён администрации бывшего Президента США Б.Обамы) – это необходимость размежевать правильную, конструктивную, вооружённую оппозицию от террористов, прежде всего от «Джабхат ан-Нусры», которую американская коалиция по прежнему не хочет, не желает трогать своими действиями, хотя эта группировка является террористической в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Не хочу продолжать в деталях обсуждать нашу дальнейшую работу. Это уже дело внутреннее. Мы потом прессе расскажем, о чём сегодня договорились. А на этом этапе хочу ещё раз поблагодарить наших казахстанских хозяев, друзей и выразить уверенность, что Астанинский процесс продолжит успешно и эффективно помогать делу сирийского урегулирования в полном соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.