Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики по Сирии, Астана, 16 марта 2018 года

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии встретились в Астане 16 марта 2018 года по приглашению Республики Казахстан для того, чтобы подвести итог трехстороннему сотрудничеству с момента первой Международной встречи по Сирии в Астане 23-24 января 2017 года и:

Отметили нынешний высокий уровень трехсторонней координации при выполнении положений Совместного заявления президентов Ирана, России и Турции от 22 ноября 2017 года в Сочи;

Согласились продолжить эффективное взаимодействие, которое будет оказывать позитивное воздействие на обстановку в Сирии и регионе в целом, снизит опасность межэтнического и межконфессионального противостояния;

Отметили предстоящий трехсторонний саммит, который состоится в Турции 4 апреля 2018 года;

Выразили удовлетворение конкретным вкладом Астанинского процесса в улучшение ситуации в Сирии за прошедший год, отметив в этой связи успех коллективных усилий в деле борьбы с международным терроризмом, в частности, разгром ИГИЛ в Сирии, и создание благоприятных условий для политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН;

Отметили, что Астанинский формат и его достижения стали эффективным инструментом содействия миру и стабильности в Сирии;

Выразили совместную решимость продолжать скоординированные усилия с целью обеспечения необратимости тенденции к снижению насилия;

Подтвердили свою твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Они также отметили, что никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны подрывать эти принципы, подтвержденные соответствующими международными решениями и ясно и четко выраженной волей представителей всех сегментов сирийского общества в ходе Конгресса сирийского нацинального диалога в Сочи;

Вновь заявили о своем убеждении, что сирийский конфликт не имеет военного решения и приветствовали прогресс, достигнутый в результате восьми встреч высокого уровня в Астане, с целью внести вклад в международные усилия по прекращению сирийского конфликта путем принятия мер по снижению насилия «на земле», восстановлению доверия между конфликтующими сторонами, облегчению гуманитарной ситуации и приданию импульса работе по поиску политического решения;

Отметили ход реализации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 года и подтвердили свою решимость продолжить выполнение его положений применительно ко всем четырем зонам деэскалации, а также отметили, что ни при каких обстоятельствах создание данных зон деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики;

Подтвердили свою решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН, в Сирии а также недопущения их передислокации в другие страны и регионы;

Подчеркнули необходимость оказания содействия сирийцам в восстановлении единства страны и достижении политического урегулирования продолжающегося конфликта через инклюзивный, свободный, справедливый и прозрачный процесс, ведомый и осуществляемый самими сирийцами процесс, направленный на принятие конституции, пользующейся поддержкой сирийского народа, и проведение свободных и справедливых выборов с участием всех имеющих на это право сирийцев под соответствующим надзором ООН;

Приветствовали созыв Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года в качестве основного вклада по приданию импульса процессу политического урегулирования под эгидой ООН и подтвердили свою приверженность результатам Конгресса в Сочи, в частности, о формировании Конституционного комитета и запуска его работы в Женеве при содействии спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии в самое ближайшее время;

Призвали представителей Правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру Сирии, а также международное сообщество поддержать работу Конституционного комитета;

Подчеркнули необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в затронутые продолжающимся конфликтом районы;

Выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями режима прекращения боевых действий (РПБД) и заявили, что как гаранты РПБД будут наращивать усилия по обеспечению соблюдения соответствующих соглашений;

Приветствовали резолюцию 2401 СБ ООН в связи с тяжелым гуманитарным положением на всей территории Сирии, включая Восточную Гуту, Ярмук, Эль-Фуа и Кефраю провинцию Идлиб, северную часть провинции Хама, Рухбан и Ракку;

Выразили готовность продолжить усилия в интересах выполнения положений указанной резолюции, направленной на укрепление режима прекращения огня и улучшение гуманитарной ситуации на всей территории САР, и призвали все стороны всемерно содействовать этому процессу, в том числе через наращивание гуманитарных поставок, оказание помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении объектов жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры, сохранении исторического наследия;

Приветствовали проведение первого заседания Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести накануне Министерской встречи и выразили убежденность, что усилия Рабочей группы будут способствовать укреплению доверия между конфликтующими сторонами в Сирии;

Выразили искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахстанским властям за поддержку Астанинского процесса и проведение Международных встреч по Сирии;