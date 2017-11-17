Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с высказываниями премьер-министра Албании Э.Рамы относительно принятия Собранием (парламентом) Республики Македонии закона «Об использовании языков»

Обратили внимание на высказывания премьер-министра Албании Э.Рамы 14 января относительно причастности к возникновению «Освободительной армии Косово» и последующей «битве за Косово» в соседней Сербии возглавляемой им Социалистической партии Албании (СПА), а также решающего вклада СПА в процесс принятия в Собрании (парламенте) Республики Македонии закона «Об использовании языков», в соответствии с которым албанский язык фактически получает статус второго государственного.

Подобная риторика Э.Рамы подтверждает намерение и далее продвигать составленную при его личном участии одиозную «тиранскую платформу». Реализация положений этого документа чревата размыванием конституционных основ македонской государственности, Охридского рамочного соглашения, а как следствие – новыми межэтническими потрясениями на Балканах. Все это идет в русле получивших распространение великоалбанских амбиций, ставящих под вопрос территориальную целостность ряда стран региона. Придавая большое значение вопросу использования языков, считаем принципиально важным, чтобы такие решения принимались на основе согласия всех ветвей власти и широкого консенсуса в обществе.