Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с терактами в Багдаде

15 января на оживленной площади Таяран в центре иракской столицы произошел двойной теракт с участием террористов-смертников. По поступающим данным, его жертвами стали свыше 30 человек, около сотни получили ранения. Данной акции предшествовали другие вылазки экстремистов, приведшие к гибели ряда представителей силовых ведомств Ирака. Ответственность за эти варварские действия пока на себя никто не взял, однако, судя по «почерку», за ними может стоять разгромленная, но, как видно, до конца не уничтоженная террористическая группировка ИГИЛ. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Москве самым решительным образом осуждают очередные вылазки боевиков на земле многострадального Ирака, наглядно демонстрирующие бесчеловечную сущность воинствующих радикалов. Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что их шаги как раз направлены на подрыв усилий по продвижению к национальному согласию в судьбоносный для страны момент.

Вновь подтверждаем солидарность с руководством и народом дружественного Ирака перед лицом сохраняющихся вызовов и угроз. Одновременно отмечаем важность продолжения решительной и бескомпромиссной борьбы с террористами, какими бы лозунгами они ни прикрывались.