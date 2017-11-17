О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с генеральным директором Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Японии Х.Окой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял генерального директора Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Японии Х.Оку.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по комплексу вопросов ближневосточной повестки дня с акцентом на сирийскую проблематику и перспективы палестино-израильского урегулирования.