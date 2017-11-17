Новости

Навигация

17.01.1815:07

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с главой Совета по международным отношениям (США) Р.Хаасом

40-17-01-2018

  • de-DE1 en-GB1 es-ES1 ru-RU1 fr-FR1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял президента американского неправительственного Совета по международным отношениям Р.Хааса. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Россией и США. Затрагивались также некоторые актуальные международные и региональные темы, включая ситуацию в Сирии, на Украине, вокруг Корейского полуострова, иранскую проблематику.

Дополнительные материалы

Фотографии

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность