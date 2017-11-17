О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с главой Совета по международным отношениям (США) Р.Хаасом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял президента американского неправительственного Совета по международным отношениям Р.Хааса. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Россией и США. Затрагивались также некоторые актуальные международные и региональные темы, включая ситуацию в Сирии, на Украине, вокруг Корейского полуострова, иранскую проблематику.