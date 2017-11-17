Об обмене поздравительными посланиями между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел Республики Перу К.Альховин

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министр иностранных дел России С.В.Лавров и Министр иностранных дел Перу К.Альховин обменялись поздравительными посланиями по случаю 155-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, которое исполняется 17 января.

В своем обращении С.В.Лавров подчеркнул, что за эти годы сформировались добрые традиции взаимных симпатий и уважения, заложившие прочный фундамент для построения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Перу в различных сферах. Позиции наших стран по ключевым вопросам международной повестки дня созвучны. Министр отметил, что между странами установился доверительный политический диалог, налажены эффективные механизмы координации деятельности на международной арене, развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

В свою очередь, К.Альховин подтвердила заинтересованность Перу в дальнейшем углублении традиционных российско-перуанских связей, дружбы и сотрудничества между двумя странами, вышедших на уровень стратегического партнерства, пожелала благополучия и процветания российскому народу.