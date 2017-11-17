Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Нью-Йорк

18-19 января состоится визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Нью-Йорк.

Министр примет участие в организованных председательствующим в Совете Безопасности ООН в этом месяце Казахстаном двух заседаниях высокого уровня – «Нераспространение оружия массового уничтожения: построение мер доверия» и «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». На первом (18 января) будет председательствовать Президент Казахстана Н.А.Назарбаев, на втором (19 января) – Министр иностранных дел К.К.Абдрахманов.

Высоко оцениваем инициативу Казахстана по организации этих мероприятий, к которым привлечено внимание широкого круга государств-членов. Полагаем, что предметное обсуждение в Совете Безопасности поставленных тем отражает центральную роль этого органа в поиске и выработке эффективных решений наиболее острых проблем в области поддержания международного мира и безопасности.

Тематика разоружения и нераспространения звучит особенно актуально не только в свете 50-летнего юбилея Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – несущей конструкции международной системы ядерного нераспространения, но и острых региональных сюжетов, а также нарастающей угрозы попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов, в т.ч. террористических группировок, прежде всего на Ближнем Востоке.

Что касается современных рисков и угроз в области ядерного нераспространения, то они должны устраняться на базе ДНЯО, основываясь на сбалансированном подходе к трём его составляющим – нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии.

Считаем полезным более эффективное задействование потенциала международных и региональных организаций в области нераспространения и разоружения. Необходим совместный поиск преодоления нарастающих противоречий. При этом следует бережно относиться к наработанному позитиву по таким важным вопросам, как реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Особое внимание Казахстана к афганской проблематике подтверждает ответственное отношение Астаны к поиску ответов на исходящие из ИРА угрозы для Центральной Азии. Складывающаяся опасная ситуация требует комплексного подхода со стороны региональных государств и международного сообщества в целом для адекватного реагирования на эти вызовы.

Опыт международных усилий по стабилизации в Афганистане доказывает неэффективность попыток силового решения проблем. Нужны серьезные шаги по запуску процесса нацпримирения на основе резолюций СБ ООН. Мы инициировали начало диалога в рамках Московского формата и возобновили работу Контактной группы «ШОС-Афганистан». Твердо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством ИРА и Движением талибов в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку.

Ситуация в Афганистане оказывает влияние на реализацию планов безопасного развития в соседних регионах. Отчетливо видим, как север Афганистана неуклонно превращается в опорную базу терроризма во главе с ИГИЛ. Ошеломляющий скачок в росте афганского наркопроизводства свидетельствует о наращивании финансовой подпитки международного терроризма и требует принятия самых решительных и бескомпромиссных мер по подавлению наркоугрозы.

Россия придает приоритетное значение укреплению отношений союзничества и стратегического партнёрства с центральноазиатскими странами. В основе лежит высокая степень взаимного доверия, совпадение ключевых геополитических интересов, общность подходов к основным проблемам региональной и глобальной повестки дня.

Вносим свой вклад в устойчивое развитие и безопасность Центральной Азии. Глубоко структурированы торгово-экономические связи наших стран. Российские инвестиции в регионе составляют 20 млрд. долларов США, там плодотворно работают более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий. За последние десять лет совокупный объем нашего содействия отдельным странам ЦА превысил 6 млрд. долларов.

Системный ответ на современные угрозы как в Афганистане, так и в Центральной Азии – в создании на коллективной основе новой архитектуры межгосударственных отношений. Уверены в возможности такого строительства с опорой на принципы инклюзивного транспарентного экономического сотрудничества, равной и неделимой безопасности, а также через развитие сетевого партнерства между различными многосторонними объединениями.