О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией сирийского оппозиционного «Движения за национальное обновление»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял делегацию сирийского оппозиционного «Движения за национальное обновление» во главе с его председателем Обейдой Наххасом.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. В этом контексте подробно обсуждался ход подготовки к проведению 29-30 января с.г. в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.