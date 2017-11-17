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О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова со спецпредставителем Генсекретаря ООН, главой Миссии ООН по содействию Ираку Я.Кубишем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
16 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял спецпредставителя Генерального секретаря ООН, главу Миссии ООН по содействию Ираку Я.Кубиша.
В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на перспективах развития обстановки в Ираке в контексте завершившейся операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГИЛ и ситуации вокруг Иракского Курдистана, а также задач постконфликтного обустройства страны.
С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, акцентирована необходимость урегулирования внутрииракских проблем через всеохватный национальный диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны. При этом отмечена важность достижения межиракского согласия в свете намеченных на май с.г. парламентских выборов в Ираке.
Была также подчеркнута значимость наращивания усилий международного сообщества в рамках содействия иракскому правительству по нормализации жизни на освобожденных от игиловцев территориях, восстановлению разрушенного хозяйства и инфраструктуры, а также возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц.
В тот же день в МИД России состоялись углубленные консультации с Я.Кубишем специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова.