Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с убийством сербского политика О.Ивановича в Автономном крае Косово, Республика Сербия

С прискорбием узнали об убийстве 16 января известного политика О.Ивановича – одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе. Призываем все международные присутствия в Косово в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае.

Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание.