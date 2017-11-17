Новости

Навигация

16.01.1813:50

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом

33-16-01-2018

  • de-DE1 en-GB1 es-ES1 ru-RU1 fr-FR1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

Основываясь на решениях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств (Москва, 4-5 декабря 2017 г.) С.В.Лавров и М.Д.Зариф обсудили ход работы по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря к подписанию на предстоящем V Каспийском саммите.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, в частности по сирийскому урегулированию в контексте проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Дополнительные материалы

Фотографии
Персоналии: Зариф, Мохаммад Джавад
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность