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14.01.1811:01

Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ш.А.Ботчвей в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между Россией и Ганой

29-14-01-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ш.А.Ботчвей обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер российско-ганских связей, высказались за поддержание активного политического диалога по ключевым вопросам международной и африканской повестки дня, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
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