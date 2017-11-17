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13.01.1816:39

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Кун Сюанью

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 января в Москве прошла встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии - заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и заместителя Министра иностранных дел КНР Кун Сюанью.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления координации усилий России и Китая в интересах деэскалации напряженности и урегулирования всего комплекса проблем субрегиона на основе совместно выдвигаемых мирных инициатив.
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