О поселенческой активности Израиля на оккупированных палестинских территориях

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 января в Израиле было объявлено об одобрении планов по возведению более 1100 единиц жилья в 20 поселениях на Западном берегу р.Иордан. По поступающей информации, в ближайшее время могут быть согласованы дополнительные строительные проекты Израиля на оккупированных палестинских территориях.

В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Считаем, что такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса. При этом также очевидно, что продолжение израильской поселенческой деятельности подрывает перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке.