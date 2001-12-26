О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования и ситуацию в Ливии.