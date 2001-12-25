Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 12 января 2018 года

О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова

в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН

18-19 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в Совете Безопасности ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня – «Нераспространение оружия массового уничтожения: построение мер доверия» и «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». На первом будет председательствовать Президент Казахстана Н.А.Назарбаев, на втором – Министр иностранных дел Казахстана К.К.Абдрахманов.

Считаем весьма актуальной инициативу Казахстана по организации этих мероприятий. Их важность определяется высоким интересом государств-членов ООН, выступающих за укрепление центральной роли Совета Безопасности в поиске и выработке эффективных решений главных проблем международных отношений. Рассчитываем, что на заседаниях состоится предметный обмен мнениями по проблемам нераспространения ОМУ и ситуации в регионе Центральной Азии и Афганистане.

Запланирована отдельная встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем, верстается график двусторонних встреч. Об этих контактах мы вас будем подробно информировать.

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О заявлениях исполняющего обязанности помощника Государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Д.Саттерфилда

Хотела бы привести заявления исполняющего обязанности помощника Госсекретаря США по делам Ближнего Востока Д.Саттерфилда, выступившего на слушаниях в Сенате. Их было сделано очень много, несколько наиболее одиозных, с моей точки зрения, я отметила. В частности, он заявил, что США не понимают какова долгосрочная стратегия России в Сирии.

У нас еженедельно проходят брифинги Официального представителя МИД России, стенограммы публикуются на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Значительное внимание мы уделяем именно долгосрочной стратегии Российской Федерации в Сирии. В Госдепартаменте США могли бы уже и ознакомить своего высокопоставленного сотрудника с текстами наших заявлений, брифингов, стенограммами выступлений Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова. В ежедневном режиме Администрация Президента Российской Федерации, конечно, в первую очередь Президент Российской Федерации В.В.Путин, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации рассказывают о шагах, которые предпринимает Россия по урегулированию ситуации в Сирии в качестве мер по долгосрочному восстановлению сирийской государственности. Что может быть непонятного? Непонятно это может быть только для тех, кто в принципе этой темой не интересуется. Такой некомпетентности мы от исполняющего обязанности помощника Госсекретаря США ожидать не можем.

В еще одном заявлении исполняющий обязанности помощника Госсекретаря США по делам Ближнего Востока Д.Саттерфилд отметил, что США намерены действовать по Сирии через ООН в противовес Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. В частности, он сказал: «Мы намерены действовать во всем, что делают США и международное сообщество через ООН, через легитимность СБ ООН и резолюцию 2254. Это противовес Сочи, российским инициативам, призванным контролировать и ограничиваться собственным треком. Мы не можем и не будем легитимизировать альтернативный процесс урегулирования, который проводит Россия». Он в курсе, что в Москву приезжал спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии С. де Мистура, встречался с главами Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации, что вырабатывались модальности подключения ООН непосредственно к проведению Конгресса сирийского национального диалога, который запланирован в Сочи? Неужели он не слышал заявлений, которые делает Генсекретарь ООН и его спецпредставитель? Неужели он не в курсе тех усилий, которые Россия совместно с ООН предпринимает для восстановления в долгосрочной перспективе сирийской государственности?

Поражает то, что США совершенно открыто говорят о том, что будут противодействовать проведению Конгресса. Другое дело, что они пытаются все это «упаковать» в противопоставление мероприятий, которые планируются на сочинской площадке, процессам, которые идут на женевской площадке. Мы неоднократно говорили, что все эти процессы взаимоувязаны. Без Женевы и Астаны, без подключения переговорных площадок, которые на протяжении нескольких лет очень активно работали, полноценное урегулирование невозможно. Все эти элементы являются составными частями общего глобального процесса. Удивляет, что теперь противодействие проведению Конгресса в Сочи, в частности, американскими дипломатами делается в открытую. Теперь становится понятно, почему те или иные группы сирийской оппозиции заявляют, что у них нет четкой позиции по участию в Конгрессе. Понятно, кто за этим стоит и кто этому активно мешает.

В еще одном заявлении, которое кажется не менее одиозным, Д.Саттерфилд подчеркнул, что «в то время как Россия объявила, что борьба с ИГИЛ в Сирии закончена, США и партнеры по коалиции не считают это окончанием усилий». Это полное непонимание того, что Россия делает и делала в Сирии. Вначале Россия предлагала (если об этом не знают недавно назначенные или еще не назначенные высокопоставленные сотрудники Госдепартамента США) бороться всем вместе с ИГИЛ и с другими террористическими группировками, делать это на международно-правовой основе. Затем, когда мы не услышали, в первую очередь, от США как государства, возглавляющего некие антитеррористические коалиции в Сирии, желания работать вместе, Российской Федерации пришлось начинать ту самую операцию по противодействию террористическим группировкам, которую вы наблюдали, практически открыто, иногда в онлайн режиме, посещая регионы. В ходе этой операции мы неоднократно говорили, что США и международная коалиция, которую они возглавляют, прямо поддерживают те или иные террористические группировки. Некоторые политики в США, заявляют о том, что это не Россия одержала такую действительно принципиальную победу в решающей схватке с ИГИЛ, а это они сделали. Теперь все это выворачивается так, что только США и остались там наедине с врагом. Это просто непонимание того, что происходит в регионе.

Начав с этих деструктивных, странных и одиозных высказываний американских дипломатов, я хотела бы перейти к конкретике.

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О развитии ситуации в Сирии

В первые дни 2018 г. в Сирии заметно усилились провокации боевиков «Джабхат ан-Нусры» и радикальных отрядов незаконных вооруженных формирований, в том числе имели место атаки на пункты базирования российских военных. Кстати говоря, Д.Саттерфилд мог бы рассказать действительно много интересного американским законодателям о роли США в поддержке этой структуры.

Об обстоятельствах обстрела авиабазы «Хмеймим» 31 декабря 2017 г. и попытке массированного применения оснащенных высокотехнологичным оборудованием беспилотников против наших военных на «Хмеймиме» и в Тартусе сообщало Минобороны России. В информативном плане мне нечего добавить к этим сообщениям. Позволю лишь вновь задать вопрос, возможно, и Д.Саттерфилду: откуда у террористов появились эти принципиально новые средства ведения боевых действий? И почему они появились именно сейчас, когда любому, даже непосвящённому наблюдателю видно, что в Сирии крепнут тенденции к стабилизации ситуации, создаются благоприятные условия для достижения политического урегулирования и возвращения страны к мирной жизни? Не потому ли, что такое развитие событий, важнейшую роль в котором играет Россия, не устраивает какие-то влиятельные силы? Сегодня мы об этом говорили. Американские партнеры говорят об этом открыто. В частности, их не устраивает проведение еще одного принципиально важного и по-настоящему масштабного мероприятия, связанного с налаживаем политического диалога внутри Сирии уже на достаточно твердой и солидной почве значительных усилий по противодействию терроризму в этом государстве. Возможно, кто-то до сих пор питает иллюзии относительно отказа России от принципиальной линии на содействие мирному политическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, от усилий по подготовке Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января. Если у вас есть такие иллюзии, то, как бы вы ни старались и ни распинались перед своими законодателями в сенатах, у вас ничего не выйдет.

В ответ на многочисленные провокации со стороны террористов сирийские правительственные войска начали активное продвижение на юго-востоке провинции Идлиб и на юго-западе провинции Алеппо в направлении авиабазы «Абу-Духур», которая с сентября 2015 г. находилась под контролем «Ан-Нусры». К настоящему времени правительственные силы завершают ее освобождение.

Накануне Нового года «нусровцы» совместно с боевиками «Ахрар аш-Шам» и «Фейлак-ар-Рахман» совершили вылазку в Дамасском пригороде Хараста. По масштабам данная акция сопоставима с попыткой джихадистов прорвать блокаду столичного района Кабун в марте 2017 г. Ситуация в Харасте была стабилизирована к 4 января. Однако развернувшиеся в этом районе боевые действия негативно сказались на общей ситуации в зоне деэскалации «Восточная Гута», приостановили реализацию в этом районе комплекса мер по укреплению доверия.

Значительно лучше обстоят дела в зонах деэскалации на севере Хомса и «Южная» на сирийско-иорданской границе. Нарушений режима прекращения огня там практически не фиксируется. Это позволило сирийскому правительству наладить практическую работу по восстановлению разрушенных линий электропередачи и, в целом, нормального энергоснабжения районов Растан и Тальбиса.

В первые дни 2018 г. 69 бывших членов незаконных вооруженных формирований воспользовались указом Президента Сирии об амнистии. В Дамасской области на индивидуальный учет поставлено 650 боевиков, сдано 50 единиц среднего и тяжелого вооружения. Еще 500 человек урегулировали свой статус в открытых недавно в г.Пальмира и н.п. Фуркалис на востоке провинции Хомс специальных центрах по работе с уклонистами от воинского призыва и дезертирами.

Согласно данным сирийских правозащитников, в декабре 2017 г. в результате подрывов на минах в провинции Ракка, которую освобождали отряды поддерживаемых США Сирийских демократических сил при ведущей роли курдских ополченцев, погибли 89 гражданских лиц. Активисты жалуются, что американцы и поддерживаемые ими местные власти либо полностью игнорируют данную проблему, либо пытаются взымать плату с местных жителей за обезвреживание оставленных игиловцами мин и самодельных взрывных устройств. Об этом упоминал упомянутый мной высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Д.Саттерфилд, говоря о том, что теперь США будут бороться с ИГИЛ на территории Сирии. Взымая плату за разминирование территории с местных жителей? Мы неоднократно призывали к коллективным усилиям по оказании помощи Сирии в гуманитарном разминировании. Ситуация в Ракке, куда мирные жители фактически лишены возможности вернуться, – дополнительное подтверждение актуальности нашего призыва.

Россия продолжает усилия по оказанию гуманитарного содействия сирийцам. Российские военные на регулярной основе доставляют грузы с продуктами питания и медикаментами в наиболее пострадавшие от боестолкновений районы Сирии. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) проводит работу по нормализации гуманитарной обстановки. Регулярные отчеты о работе офицеров ЦПВС размещаются на Интернет-сайте Минобороны России.

6-7 января жителям населенных пунктов Сальхия и Хатла в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, местному населению, в том числе 32 детям, оказана медицинская помощь.

Обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Тайиба и Телль-Гехаб в провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 180 тонн и 240 тонн соответственно.

Российские военные доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Забадани в Дамасской области, а также развернули там мобильный медицинский пункт.

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О гуманитарной ситуации в г.Ракка

В г.Ракка сохраняется крайне сложная гуманитарная обстановка, которая продолжает вызывать серьезные опасения. Значительные части города остаются заминированы, имеется огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Более 80% зданий повреждены. Не функционирует городской водопровод, электричество есть только в отдельных районах. Под завалами остается множество трупов. Велика угроза эпидемий. Профильные структуры ООН пока не в состоянии провести необходимую оценку ситуации. Условий для возвращения гражданского населения в город нет.

Причины такого положения очевидны. Это неизбирательные силовые действия противостоявшей ИГИЛ т.н. «международной коалиции», возглавляемой США, сменившиеся манипуляциями с формированием некоего местного самоуправления, неподконтрольного законным властям Сирии в Дамаске.

Примечательно, что на этом фоне в западных СМИ и политических кругах формируется «заговор молчания» в отношении истинного положения дел в Ракке. Делается это для того, чтобы не дискредитировать действия Вашингтона и его союзников в Сирии, которые, хотела бы еще раз об этом напомнить, не имеют международно-правового обоснования. Одновременно продолжаются попытки раздуть и исказить картину событий вокруг Восточной Гуты и Идлиба, входящих в созданные в Сирии зоны деэскалации.

Кстати говоря, а что по ситуации в Ракке опубликовала знаменитая лондонская обсерватория по правам человека? Что-то я не видела этих материалов. Затихли ребята. Надо проверить, как они там себя чувствуют.

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Об антироссийских проявлениях на Украине

В период новогодних праздников неспокойно было не только в Сирии. К сожалению, мы опять стали свидетелями того, что декабрь и январь – это критическое время для целого ряда политических сил на Украине. Для некоторых политиков и большого количество экстремистов почему-то именно новогодние дни и православное Рождество являются возможностью проявить себя. Делается это уже не один год. В этом году они проявили себя на ниве русофобии. Мы, честно говоря, были шокированы происходившим.

Президент Украины П.А.Порошенко с экранов телевизоров пожелал мира населению Донбасса и в качестве доказательства некой «искренности» своих слов приветствовал решение о поставках в страну американского летального оружия. Не лицемерие ли это? Министр иностранных дел Украины П.А.Климкин, видимо, пощелкав на кухне кнопками телеканалов, публично стал сокрушаться по поводу засилья советского кино на местном телевидении в новогодний вечер. Все это, конечно, спровоцировало специфическую атмосферу. Ярким дополнением стали заявления скандальных украинских историков-фальсификаторов, которые договорились до того, что предложили называть период пребывания Украины в составе СССР «советской оккупацией» и считать современную Украину лишь наследником просуществовавшей считанные месяцы в постреволюционной России Украинской народной республики. Опять же вопрос: почему именно в новогодний период? Откуда такая маниакальная страсть испортить те немногие праздничные дни самим себе и людям, с которыми ты живешь и которым и так уже тяжело не первый год?

Не могу не сказать о хулиганских выходках украинских националистов, забросавших краской здание Российского центра науки и культуры в Киеве. «Отметились» на праздниках радикалы из ультраправой «С14», заблокировавшие Киево-Печерскую Лавру под предлогом поиска там какого-то «центра ФСБ». В следующий раз, когда будет такая «страсть» что-нибудь покрушить, уточните у нас, мы скажем, где находится центр ЦРУ в Киеве, можете его забросать красками.

Новогодний «сюрприз» от майданных властей ждал россиян, которые в эти дни приехали на Украину в гости, навестить своих родственников, друзей. На украинской границе их заставили сдавать отпечатки пальцев.

Очень своеобразно проявил заботу о гражданах своей страны МИД Украины, предупредив, что поездка в Россию на новогодние праздники для украинцев, мол, может стать «билетом в один конец». С этим заявлением трудно не согласиться, так как оно весьма реалистично. Я вам точно могу сказать, что многие, кто приезжал в эти дни из Украины в Москву, и видел, как украшена столица, как здесь радуются гостям, действительно проявляли желание остаться на подольше. В этом заявлении МИД Украины в реализме не откажешь. Служба безопасности Украины запугивала жителей страны «антиукраинскими провокациями» со стороны российских спецслужб. Видимо, планировалось, что какие-то переодетые дед морозы будут похищать людей на Тверской.

То, что творилось в медийном и публичном пространствах Украины по теме России в эти праздничные дни, – это полный абсурд. Умудрились заполитизировать даже новогодние и рождественские каникулы, максимально распространив русофобскую пропаганду в праздничные дни.

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О фиксации биометрических данных граждан Российской Федерации

при пересечении границы Украины

С 1 января 2018 г. для граждан Российской Федерации Государственной пограничной службой Украины вводится обязательная фиксация биометрических данных, в том числе, сканирование отпечатков пальцев. Видимо, появились дополнительные средства, которые на Украине не знали куда применить. Все остальные вопросы решили. А вот без отпечатков российских пальцев жизнь не мила.

По информации украинских властей, данные процедуры будут осуществляться в пунктах пропуска через государственную границу – на линии паспортного контроля, в транспортных средствах заграничного следования, в местах стоянки транспортных средств заграничного следования, в служебных помещениях Государственной пограничной службы Украины; вне пунктов пропуска – в местах для проведения контроля лиц, в специально определенных зонах контроля на территории морских (речных) портов, рыболовецких предприятий, причалах (пристанях), в служебных помещениях Государственной пограничной службы Украины.

От фиксации биометрических данных освобождаются глава государства и правительства, члены парламентских и правительственных делегаций, технический персонал, обслуживающий такие делегации (лиц) и членов их семей; лица, не достигшие 18-летнего возраста; туристы, которые осуществляют круиз; члены экипажей военных кораблей (самолетов), которые в установленном порядке прибыли на Украину; лица, входящие в состав экипажей невоенных судов; лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного сообщения, в случае пребывания в аэропортах или на вокзалах (станциях), указанных в расписании движения; главы дипломатических представительств и консульских учреждений, члены дипломатического персонала, консульские должностные лица, обслуживающий персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, работники аппарата военных атташе и торговых представительств и их жены (мужья), дети, родители, которые находятся на содержании указанных лиц; работники органов иностранных дел, которые прибыли на Украину по служебным делам и имеют дипломатический или служебный паспорт, а также члены их семей; должностные лица международных организаций, прибывших на Украину по служебным делам, работники представительств таких организаций на Украине, а также работники представительств государств при международных организациях, имеющих штаб-квартиру на Украине, и в соответствии с уставными документами указанных организаций или соответствующих международных договоров пользующиеся дипломатическими привилегиями и иммунитетом, а также члены их семей.

В случае отказа от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль второй линии, по результатам которого принимается решение о пропуске (непропуске) через государственную границу.

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О предстоящей в Ванкувере встрече по КНДР

Мы знаем о планах проведения в Ванкувере встречи представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов. Не можем расценить эту идею иначе как рецидив менталитета «холодной войны», тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между Севером и Югом Корейского полуострова.

Серьезные вопросы вызывает анонсированная канадскими организаторами цель мероприятия, а именно обсуждение возможных шагов по дальнейшему усилению давления на Северную Корею. Особенно это все интересно в контексте прозвучавших несколько часов назад заявлений Президента США Д.Трампа о том, что у него сложились очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи.

В связи с эти хотели бы напомнить, что менее месяца назад, 22 декабря 2017 г., Совет Безопасности ООН на основе консенсуса одобрил резолюцию 2397, предусматривающую новые ограничения в отношении КНДР в связи с реализацией в этой стране ядерной и ракетной программ. Только в отличие от СБ ООН, который принимает легитимные международно-правовые решения, обязательные для исполнения, решение об усилении давления, санкционные шаги, предпринимаемые в одностороннем плане или группой стран, не имеют под собой законной почвы.

Неоднократно подчеркивали, что единственным способом выйти на взаимоприемлемое решение комплекса проблем Корейского полуострова является прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами. Вместо этого созывается некий слет бывших участников одной из сторон войны. Какой именно сигнал данной затеи хотят направить мировому сообществу участники этого мероприятия непонятно. Не исключаем, что задумка была одна, а в ходе ее реализации получилось уже что-то другое. За последними событиями это тяжеловесная конструкция уследить уже совсем не могла, превращаясь вообще уже непонятно во что.

Не считаем возможным поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове.

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О планах по развитию российско-японского взаимодействия в 2018 г.

2018 год будет иметь особое значение для российско-японских отношений. В соответствии с договоренностями на высшем уровне впервые за всю историю двусторонних связей состоятся Год России в Японии и Год Японии в России. Церемония открытия «перекрестных» годов намечена на 26 мая в Большом театре. Исходим из того, что данный масштабный проект призван придать мощный положительный импульс взаимодействию наших стран в политике, экономике, науке и технике, культуре и других областях. Рассчитываем, в частности, на реализацию крупных коммерческих инициатив, способных заложить прочный фундамент взаимовыгодной экономической кооперации на длительную перспективу.

На 2018 г. запланированы и интенсивные контакты по линии МИД обеих стран. По итогам переговоров Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с его японским коллегой Т.Коно в Москве в ноябре 2017 г. были достигнуты договоренности о проведении встречи министров иностранных дел двух стран в Японии весной этого года. Будут также организованы новые раунды российско-японского стратегического диалога первых заммининдел и консультаций заммининдел по стратстабильности.

Что касается налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, то в рамках двух рабочих групп (по коммерческим и логистическим вопросам) идет согласование проектов по утвержденным лидерами пяти направлениям: марикультуре, ветроэнергетике, тепличным хозяйствам, утилизации мусора, организации пакетных туристических поездок, а также возможности запуска режима местного приграничного передвижения между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо. На основе результатов этой работы предполагается провести очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел в феврале.

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О праздновании 140-летия Освобождения Болгарии от османского ига

3 марта исполняется 140 лет со дня подписания Сан-Стефанского прелиминарного мирного договора, который подвел итоги Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и заложил основы для будущего развития независимого болгарского государства.

Одним из основных организаторов праздничных мероприятий в Болгарии является Национальный комитет, сформированный в мае 2017 г. под патронатом Президента страны Р.Радева. В его составе – представители госструктур, неправительственных организаций, СМИ, деятели науки и культуры, духовные лица. Чествование ключевых событий Русско-турецкой войны уже идет полным ходом в различных болгарских городах при активном участии российских политических и общественных деятелей, дипломатов Посольства России в Софии. Так, в июне 2017 г. в г.Свиштов отмечали 140-летие освобождения русскими войсками первого болгарского города. В конце августа 2017 г. Президент Р.Радев и Посол России А.А.Макаров в ходе совместной церемонии отдали дань памяти героям эпохальных боев за Шипкинский перевал. В декабре 2017 г. представительная делегация российских парламентариев и историков присутствовала на чествовании одной из решающих для хода войны победы под Плевной. В начале января в Софии отметили освобождение болгарской столицы. Кульминацией станут масштабные торжества в марте, в которых, как ожидается, примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Москве также пройдут мероприятия по случаю юбилейной даты. 3 марта по традиции состоится церемония возложения венков к Памятнику-часовне гренадерам, павшим в боях под Плевной во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., расположенному в Ильинском сквере. Запланировано проведение выставки документов из Архива внешней политики Российской империи в МИД России, издание российско-болгарской почтовой эмиссии из трех марок с изображениями канцлера А.М.Горчакова и героев Освободительной войны – М.Д.Скобелева и Э.И.Тотлебена, а также ряд других совместных мероприятий, о которых мы вас будем подробно информировать.

Большая просьба к тем, кто интересуется этой темой, следить за официальным сайтом нашего Посольства в Софии, где будут опубликованы материалы, подобные отчеты и фотоотчеты об участии в подобных мероприятиях.

Уверены, что запланированные торжества пройдут на соответствующем уровне и внесут свой вклад в дальнейшее развитие и укрепление двустороннего диалога.

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Об осквернении мемориала советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене

Возмущены очередным случаем осквернения мемориала советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене – в ночь на 10 января фасад памятника был облит краской.

По данному факту Федеральному министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Посольством России в Австрии направлена нота протеста с требованием незамедлительно устранить нанесенный ущерб, выявить и наказать совершивших это оскорбительное действие лиц.

Глубоко разочарованы тем, что, несмотря на повторяющийся характер подобных циничных актов вандализма, в том числе накануне памятных дат и планируемых возложений венков, виновных еще ни разу не удавалось установить.

Неоднократно ставили перед партнерами вопрос о необходимости усиления защиты комплекса от вандалов путем организации постоянной физической охраны либо установки на площади камер видеонаблюдения. К сожалению, приходится констатировать, что в Вене наши призывы до сих пор не услышаны.

Рассчитываем, что на этот раз австрийские власти не оставят без внимания эту проблему и оперативно примут исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей охраны памятника и недопущению повторения подобных инцидентов в будущем.

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Об опубликованных в США архивных материалах, касающихся в том числе обязательств о нерасширении НАТО на Восток

В последние годы мы наблюдаем активные действия Альянса по агрессивному расширению на Восток, при этом такие действия объясняются некой «российской угрозой». К сожалению, мы уже неоднократно убеждались, что слова наших западных коллег зачастую расходятся с делами, реальностью, абсолютно игнорируются исторические факты и договорённости.

В декабре прошлого года на сайте Архива национальной безопасности (неправительственной организации, действующей при Университете им. Дж.Вашингтона, США) были опубликованы документы, которые относятся к переговорам об объединении Германии в 1990 году. Они наглядно отражают обязательства Запада не продвигать НАТО на Восток. В копиях публичных выступлений, бумаг «Фонда М.С.Горбачева», а также официально рассекреченных Госдепартаментом и внешнеполитическими ведомствами других государств телеграмм, писем и записей бесед прямо или косвенно говорится об обязательствах лидеров ведущих западных стран не расширять Альянс к границам с СССР.

Так, например, 31 января 1990 г., выступая в Тутцинге, Министр иностранных дел ФРГ Г.-Д.Геншер отметил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности». О том, что НАТО не несет угрозы СССР, М.С.Горбачева убеждали Министр иностранных дел Великобритании Д.Хёрд (11 апреля), Президент Франции Ф.Миттеран во время визита в Москву (25 мая), в телефонном разговоре Президент США Дж.Буш (31 мая). И это только некоторые из состоявшихся бесед.

Знаменитое высказывание Госсекретаря США Д.Бейкера «ни дюйма на Восток» относительно дальнейшего нерасширения НАТО в ходе встречи с М.С.Горбачевым 9 февраля 1990 г. – один из многих примеров целой волны заверений лидеров западных стран о том, что Альянс останется в своих границах после объединения Германии, непрестанно звучавших в самом начале 90-х годов.

Аналогичные пассажи есть в разговорах того периода Министра иностранных дел ФРГ Г.-Д.Геншера с главой Госдепартамента Дж.Бейкером, его британским коллегой Д.Хердом. Об этом шла речь в ходе встреч М.С.Горбачева и Э.А.Шеварнадзе с американским Госсекретарем, бесед В.А.Крючкова (председатель КГБ СССР) с помощником Президента США по национальной безопасности Р.Гейтсом.

Все эти многочисленные задокументированные факты существовавших ранее договоренностей не оставляют камня на камне от попыток наших западных партнеров сегодня отрицать очевидное. Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение Альянсом фактического «джентельменского соглашения» с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали «джентельменские соглашения», джентльмены?

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О присвоении статуса иностранного агента компании «RIA GLOBAL» в США

10 января из США поступила информация о том, что вслед за «Раша Тудэй» статус иностранного агента в Вашингтоне теперь намерены присвоить компании «RIA Global», производящей информационные материалы для представительства агентства «Спутник» в США.

Хотелось бы четко обозначить, что подобная мера – это не безобидная формальность, как кому-то может показаться, о чем уже не раз говорилось. Фактически она блокирует работу наших СМИ в США, в чем мы уже успели убедиться на примере «Раша Тудэй», когда журналистов лишили аккредитации в Конгрессе. Данные шаги дополняются еще и тем, что у сотрудников российских СМИ отзывают визы, выдворяют из страны и, более того, подвергают давлению со стороны иностранных спецслужб.

Вновь приходится констатировать, что Вашингтон не собирается пересматривать свою политику, направленную на нагнетание антироссийской истерии и атмосферы конфронтации. Вместо этого разворачивается целая кампания по зачистке информационного пространства. Все это, к сожалению, напоминает различные примеры того, как это происходило на Западе. Мы считали, что эту страницу в истории западных государств уже давно перевернули, но это не так. Лекала прошлого сейчас активно задействуются.

Подобные меры абсолютно неприемлемы. Мы однозначно расцениваем данные меры в качестве проявления откровенной дискриминации в отношении наших СМИ, в целом как наступление на свободу слова. Не говоря уже о том, что данные шаги полностью противоречат основополагающим нормам международного права в области обеспечения равного доступа к информации для всех и свободы выражения мнения.

Самое интересное, что, выбрав в качестве врага именно российские СМИ, власти США продолжают фактически создавать режим благоприятствования сайту «Миротворец». Напомню, он публикует личные данные тысяч представителей СМИ, участвовавших в освещении событий на Украине, в частности, в Донбассе, тем самым поставив их жизни под угрозу.

Мы, честно говоря, хотели бы наконец увидеть выполнение своих обязательств по обеспечению прав и свобод журналистов со стороны соответствующих международных организаций, в первую очередь ООН и ОБСЕ, а также реакцию правозащитных НПО, в том числе тех на Западе, которые используют любой повод для критического взгляда в сторону России. Где же вы сейчас, когда в отношении российских СМИ проводится дискриминационная политика?

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О продолжающейся на Западе кампании давления на социальные сети

В странах западной демократии продолжают заниматься ужесточением контроля над социальными сетями. В частности, в декабре прошлого года в Комитете по культуре, СМИ и спорту британского парламента прошли очередные слушания по проблеме «фейковых» новостей и дезинформации в социальных сетях, а также их влиянию на общественную жизнь западных стран. В ходе слушаний было выражено серьезное недовольство тем, что компании, которые администрируют социальные сети, слишком медленно удаляют т.н. «нежелательный контент», закрыты для общественного и парламентского контроля, а также слишком независимы.

У нас создается впечатление, что через организацию такого рода слушаний британскими парламентариями готовятся условия для введения элементов цензуры в сети Интернет. Нельзя исключать, что власти этой страны могут пойти по пути принятия жестких законодательных решений по усилению контроля за социальными сетями. Пример для подражания у них уже есть – в Германии 1 января вступил в силу закон «Об усилении правовой дисциплины в социальных сетях», т.н. «закон о «Фейсбуке». Согласно этому закону по первому требованию властей операторы социальных сетей обязаны в течение суток ограничить доступ к «явно неправомерному» контенту. За неисполнение положений закона юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 50 млн. евро. Реакция на закон была неоднозначной. В частности, в СМИ напрямую обвиняли власти в в ведении цензуры и контроля над медийной сферой.

Таким образом, глобальные социальные сети по-прежнему подвергаются сильнейшему административному давлению со стороны властей США, Германии и Великобритании, которые под флагом борьбы с экстремизмом пытаются «додавить» социальные сети, сделать из них подотчетные правительствам пропагандистские инструменты. Цель ясна и понятна – переформатировать социальные сети под свои корыстные интересы, исключить появление в них голосов, которые противоречат некоему мэйнстриму.

Интересна и тенденция относительно взаимодействия и взаимоотношений социальных сетей в традиционных СМИ. Мы понимаем, что, если мы говорим о западном мире, над СМИ так или иначе осуществляется финансовый или административный контроль. Складывается ощущение, что эта бесконтрольная публикация материалов и осуществление информационной работы в социальных сетях, которая, кстати говоря, много лет приравнивалась западным миром к работе СМИ, стала создавать прямую угрозу существования тех самых традиционных мэйнстримовских СМИ, которые обслуживали интересы политических элит на Западе. Именно поэтому сейчас начинается тотальное наступление на свободу слова в социальных сетях.

На наш взгляд, в этом контексте следует воспринимать участившиеся сообщения о закрытии аккаунтов в сетях без объяснения причин. Мы становимся свидетелями, что иногда правила модерации подгоняются под требования политической целесообразности.

В данном случае делаю прогноз, что в 2018 г. мы станем свидетелями продолжения политики «закручивания всевозможных гаек» в механизме работы и деятельности социальных сетей. На очереди Франция, о чем недвусмысленно публично заявил Президент Франции Э.Макрон. Есть основания опасаться, что этому примеру последуют и другие западные страны (где-то инициативно или под нажимом «тяжеловесов»).

Этой тенденции необходимо уделять пристальное внимание, что мы и будем делать.

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О рекомендациях Государственного департамента США

относительно поездок в Россию

Крайнее недоумение вызывают рекомендации Госдепартамента США американским гражданам, опубликованные 10 января. В них Россия фигурирует как страна, куда лучше не ездить, поскольку там «серьезные риски в плане безопасности», и ситуация «может измениться в любое время». Я думаю, что, может быть, в Госдепартаменте решили поддержать украинских коллег. У одних «билет в один конец», у других ситуация «может измениться в любое время». Что они под этим подразумевали, понять невозможно.

На наш взгляд, это очередное ничем не подкрепленное голословное утверждение, основная цель которого придать какой-то очередной виток антироссийской истерики в США, культивировать настоящий животный страх у американцев перед Россией.

В качестве основной потенциальной угрозы американским туристам указывается терроризм. Задам вопрос Госдепартаменту США: если исходить из этого критерия, а в даунтаун в Нью-Йорке можно ездить? Это абсолютное лицемерие. Это же общая проблема – вспомните, Великобританию, Францию, Испанию, Бельгию. В этих странах произошли страшные массовые теракты, но почему-то Госдепартамент США счел их более безопасными. Получается, что, с точки зрения Госдепартамента США, там якобы такой угрозы нет. Это абсолютный абсурд.

Кроме того, в этом же документе говорится, что американцы в России якобы часто подвергаются насилию. Где то место в России, где американцы подвергались насилию, им делали больно или хотя бы нехорошо? Кто-нибудь может привести хоть один подобный пример с гражданами США? Мы перевернули все архивы. Таких фактов мы не знаем. Что имел в виду Госдепартамент США? Кто им все это писал, остается большой загадкой.

У всех на слуху как раз подобного рода инциденты с нашими соотечественниками в США. Так, гражданин России А.Кемаев, находясь в Питтсбурге 19 декабря прошлого года, стал случайной жертвой уличной перестрелки, получив огнестрельное ранение в голову.

Кстати говоря, Украина, где идут боевые действия, а внутриполитическая ситуация действительно нестабильна и уж точно может поменяться в любую секунду, отнесена аналитиками Госдепартамента США к странам с меньшей угрозой безопасности. Что это? Кто им все это пишет?

Мы действительно сожалеем, что власти США ранее создали искусственные проблемы для получения в России американских виз, чуть ли не блокируя посещение нашими соотечественниками Америки, а теперь еще и своих граждан всячески отговаривают абсолютно странными и абсурдными методами от поездок к нам. Кстати, статистика свидетельствует об устойчивом росте числа выезжающих к нам американцев с туристическими целями – до 207 тыс. за 9 месяцев прошлого года. Добро пожаловать! И не слушайте Госдепартамент США.

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О ситуации вокруг В.А.Бута

Вызывает крайнюю озабоченность случай несвоевременного оказания медицинской помощи российскому гражданину В.А.Буту, который отбывает в США 25-летнее заключение по безосновательному обвинению. Когда он заболел гриппом, у него поднялась высокая температура и появился сильный кашель, тюремные власти заявили об отсутствии врача в исправительном учреждении и предложили подождать две недели.

Только после вмешательства Посольства России в Вашингтоне удалось сдвинуть ситуацию с «мертвой точки». Благодаря усилиям наших дипломатов, которые незамедлительно связались с тюремной администрацией, Федеральным бюро тюрем США и Госдепартаментом, а также направили во внешнеполитическое ведомство страны пребывания ноту с соответствующими требованиями, удалось обеспечить адекватное лечение. Было проведено медицинское освидетельствование россиянина, он стал получать надлежащие препараты.

Это не единичный случай. Летчик К.В.Ярошенко, осужденный в США на 20 лет, имеет очень серьезные проблемы со здоровьем, в том числе вызванные последствиями побоев во время его похищения американскими агентами из Либерии. Однако и ему долго отказывали в медицинской помощи.

С самого начала этих историй наблюдаем предвзятое отношение к нашим соотечественникам и действия «под копирку». И В.А.Бут и К.В.Ярошенко были схвачены американцами в третьих странах, насильственно вывезены в США, осуждены без реальных доказательств на длительные сроки. Их апелляционные жалобы регулярно отклоняются и не оказывается медицинская помощь в срок.

Это просто правовой произвол! Мы всерьез опасаемся за жизни наших граждан, которым Вашингтон не способен обеспечить элементарные условия пребывания в заключении. Продолжим принимать все возможные меры для защиты их прав и законных интересов. Настаиваем на том, чтобы им как можно скорее предоставили возможность вернуться на Родину.

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О докладе американского сенатора Б.Кардина «Ассиметричная атака В.В.Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США»

Что касается упоминаемого в докладе американского сенатора Б.Кардина пассажа относительно Сербии, хотели бы отметить, что корректного отношения к иностранным партнерам коллегам в Вашингтоне по-прежнему явно недостает.

Когда в декабре 2017 г. Президент Сербии А.Вучич посетил Москву, он в полном соответствии с традициями партнерства и дружбы между нашими странами искренне и открыто выразил стремление и готовность развивать всестороннее сотрудничество с Россией, одновременно подтвердив курс Белграда на евроинтеграцию при сохранении военного нейтралитета. К внешнеполитическим приоритетам наших сербских друзей мы неизменно относимся с уважением, опираясь на обоюдную приверженность укреплению двустороннего взаимодействия. Хотели бы подчеркнуть, что совместная работа с Белградом осуществляется в полном соответствии с международным правом и на основе учета всего спектра факторов, влияющих на ситуацию в Балканском регионе.

При этом мы никогда не продвигали и не продвигаем негативную повестку, а также не призываем к шагам, направленным против кого бы то ни было. Наоборот, совместно с сербскими партнерами открыты для обсуждения со всеми заинтересованными сторонами актуальных тем, важных для положения на Балканах. Упомянутый доклад свидетельствует, что такие инклюзивные подходы, к сожалению, разделяют не все. Вместо содействия широкому диалогу, который был бы нацелен на решение имеющихся проблем, такие попытки ведут лишь к усугублению балканских противоречий, провоцируя дополнительные трения.

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О стремлении Великобритании дискредитировать проведение Россией Чемпионата мира по футболу

Мы не раз цитировали и демонстрировали материалы, которые вбрасываются нашими западными партнерами и подконтрольными им СМИ в целях подмочить репутацию России при проведении мероприятий на ее территории. Вчера я комментировала очередные попытки вновь тиражировать обвинения в адрес российских дипломатов во вмешательстве в американские выборы. Мы много раз это комментировали, но это все равно все перепечатывается даже без ссылок на наши заявления.

Сейчас хотелось бы рассказать на опережение, что будет в контексте Чемпионата мира по футболу. Думаю, вы помните все инсинуации, которые были связаны с организацией Олимпиады в Сочи. Сейчас лавина медийного негатива будет постепенно нарастать в преддверии ЧМ-2018, который проводится в России. У нас есть серьезные основания полагать, что это станет одной из очень важных и, наверное, центральных тем, которая будет тиражироваться в западных СМИ. Мы уже неоднократно поднимали эту тему на брифингах, разоблачая постановочные сюжеты. В частности, говорили о британских СМИ. Но это была лишь малая вершина айсберга. Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства получили в прямом смысле «государственный» заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона проведения ЧМ-2018 в России. Сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны. СМИ не призывали сфокусироваться на поиске каких-то острых сюжетов, а были просто разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах. Например, якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения Чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, не способных гарантировать безопасность иностранных туристов. Кстати говоря, не исключено, что все предостережения для непосещения туристами Российской Федерации также каким-то образом связаны с предстоящим мероприятием.

Мы прекрасно понимаем всю структуру и весь механизм воздействия на журналистов, в частности, Великобритании, поэтому подвигов от них мы не ждем. Понимаем, что они должны отрабатывать хлеб, который едят. Но со своей стороны, в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, а пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи и в реальности имеют возможность прочувствовать гостеприимство, сравнить инфраструктуру, посмотреть на реальные недостатки на месте, а не через призму пропагандистских материалов.

Вспомните Сочи, через какие СМИ и кто конкретно пугал. Вспомните, что писали потом. В частности, корреспондент британской «Daily Telegraph» Я.Чадбанд отметил, что Россия отправила зрителей в «захватывающее дух визуальное путешествие по истории страны». Журналист «Daily Mail» Дж.Макэвой отмечал, что «для России эта ночь ознаменовала собой возрождение как центра влияния постсоветского периода, эта страна уверена в том, что её место – за столом для почетных гостей, после двух десятилетий сомнений и подавленности». Итальянская «La Repubblica» написала, что «церемония была пышной, как и предсказывали, такой же всеохватывающей, как и сама Россия. Каждый её классический эпизод был незабываемым».

И в этот раз все будет интересно, масштабно и профессионально.

Повторю, мы предупреждаем, что в британских СМИ начинается сезон активного черного пиара в отношении спортивного мероприятия в Российской Федерации.

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Из ответов на вопросы:

Вопрос: Вместе с Россией в список не рекомендованных для посещения гражданами США стран вошёл и Азербайджан…

Ответ: И вы тоже над американцами издеваетесь? У вас тоже есть такие места, где вы делаете им больно?

Вопрос: Непонятно, на чём основано это заявление.

Ответ: Вы знаете, на чём? Азербайджан тоже очень успешно проводил многие международные мероприятия в сферах спорта, культуры. Страны, у которых много что получается, в т.ч. и на туристической ниве, нужно постоянно держать «в тонусе», чтобы они не забывали, что всегда можно через пропаганду создать образ некой опасности. Видимо, так считают наши западные партнёры.

Я, честно говоря, не читала в оригинале про непосещение Азербайджана, но видела в сводках. Думаю, так могли писать только люди, которые просто никогда не были в Баку. Как человек, который неоднократно и с большим удовольствием приезжает в Азербайджан, посещает Баку, исторический центр, рестораны, музеи, друзей, могу сказать, что это просто несусветная чушь писать, что туристам не рекомендуется посещать Баку, Азербайджан.

Ещё раз повторю, что это могут написать только те люди, которые не представляют ни Азербайджан, ни культуру этой страны, ни политические реалии. Они вообще вряд ли смогут сказать, где эта страна находится на карте.

Вопрос: Вопрос по Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи. Как идёт работа к его подготовке? Все ли сирийские партии, в т.ч. курдские, приглашены на Конгресс?

Ответ: Вы знаете, мы не говорим о том, все или не все приглашены. Сейчас стоит вопрос, касающийся проработки всех модальностей, сроков, дат возможных мероприятий, круга приглашённых, участников. Поэтому сейчас пока рано говорить, кто приглашён, кто подтвердил участие. Работа идёт очень активно. Ещё раз могу сказать, что, когда у нас появится детальная информация, мы обязательно ей поделимся. Сейчас могу точно вас заверить, что подготовка идёт

Вопрос: Можете ли Вы подтвердить, что делегация МИД и ЦИК посетит Сирию для организации проведения выборов Президента России?

Ответ: Что касается организации выборов Президента Российской Федерации в 2018 г., то, конечно, Сирия представляет собой государство, на которое будет обращено особое внимание с учётом присутствия там большого количества российских граждан – военнослужащих, специалистов, занимающихся восстановлением этой страны. Сотрудники МИД регулярно посещают САР. О возможной совместной поездке представителей МИД и ЦИК проинформирую дополнительно.

Вопрос: Как бы Вы прокомментировали реакцию украинских СМИ на присвоение классного чина действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Иналу Ардзинбе?

Ответ: Я видела эту реакцию. Для тех, кто, может быть, не видел, кратко скажу, что в начале декабря 2017 г. соответствующим Указом Президента Российской Федерации начальнику департамента Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия И.Б.Ардзинбе был присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

Это вызвало совершенно неадекватную реакцию украинских СМИ. Нас завалили вопросами, причём уже и наши СМИ, с просьбой прокомментировать, так как в украинских СМИ (там, конечно, мастера по чёрной пропаганде) это было приравнено к воинскому званию якобы генерал-майора за проведение каких-то чуть ли не террористических кампаний на территории Украины.

Полный бред! На Украине существует какое-то «неравнодушное» отношение к И.Б.Ардзинбе. Такое маниакальное желание отслеживать жизнь и карьеру российских чиновников происходит то ли от собственного кадрового кризиса, то ли от постоянного желания найти каких-то внешних врагов. Уже не в первый раз приходится всё это комментировать. Могу только одно порекомендовать в данном случае украинским СМИ: заняться, наконец, фокусировкой на собственных внутриполитических, экономических и социальных проблемах, не искать внешних врагов, не придумывать такие новости, которые потом тиражируются. Лучше анализировать выполнение Киевом Минских договорённостей. Мне кажется, это всегда полезно.

И.Б.Ардзинба стал просто каким-то любимым героем современного украинского эпоса.

Вопрос: Вчера редакцию «Комсомольской правды» посетил Президент России В.В.Путин. Он сделал ряд внешнеполитических заявлений, в частности, о том, что денуклеаризация Корейского полуострова должна идти путём диалога. В то же время этот диалог продолжается уже много лет. Можно ли говорить о каких-либо подвижках, измеримых результатах на этом направлении?

Ответ: Я сегодня уже очень подробно комментировала эту тему, рассказала о тех очевидных подвижках, которые мы фиксируем, причём не только мы. Думаю, эти кадры облетели весь мир (имею в виду диалог между Севером и Югом). Исходим из того, что именно в таком формате – за столом переговоров, в спокойной и нормальной атмосфере – может и должна решаться такая очень сложная (прекрасно это осознаём) проблема. Точно не военным путём, не путём демонстрации военной силы, от кого бы она ни исходила, не запугиванием мирных граждан, тем более не запугиванием применения ядерного оружия. Те элементы переговорного процесса, которые мы видели, должны послужить очень важным сигналом и символом того, как данная проблема может и должна решаться.

Со своей стороны Российская Федерация неоднократно заявляла, что готова оказывать помощь в проведении переговоров, переговорного процесса, урегулировании этой ситуации, отвечала на вопрос о том, может ли она быть неформальной или формальной. Мы исходим из того, что для этого формального статуса и не нужно. В контактах с нашими западными партнёрами, Южной и Северной Кореей продвигаем мысль об исключительно политико-дипломатическом урегулировании ситуации, делаем всё, чтобы этот накал страстей снижался, а не набирал обороты.

Вопрос: 22-23 января состоится визит в Россию Президента Аргентины М.Макри. Будет ли перед этим встреча между министрами иностранных дел России и Аргентины?

Ответ: У меня нет подробной информации о мероприятиях «на полях» заседаний СБ ООН в ходе нынешнего посещения Нью-Йорка Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. Уточню и вернусь с ответом на Ваш вопрос. На сегодня такой информации у меня нет.

Как Вы знаете, буквально недавно у нас такая встреча была. Она получила подробное освещение на сайте Министерства.

Вопрос: Вы сегодня уже говорили о гонениях на СМИ, санкциях американских властей в отношении «Раша Тудей», «Спутника». Буквально позавчера Посольство России в Вашингтоне заявило, что давление на российские СМИ в этой стране продолжается. В этой связи должен сказать, что теперь черёд наступил гостелерадио Ирана. Какую бы Вы могли дать оценку соответствию свободы слова и американской модели демократии?

Ответ: Эту оценку я давала регулярно, в частности, сегодня. Безусловно, могу ещё раз повторить, что гонения на СМИ, когда речь идёт не об угрозе миру, стабильности, вовлечённости в террористическую деятельность (всё это регулируется законом), а о явной политической ангажированности или внутриполитических разборках в той или иной стране (как мы сейчас видим в США), выдворение журналистов, неаккредитация их на мероприятия, бесконечная публичная травля – это всё недопустимо.

Есть один момент, на который я бы хотела обратить именно Ваше внимание. Вы сказали такую фразу: «А вот сейчас очередь дошла до иранского телевидения». Это нужно помнить всем. Никто не гарантирован от того, что его имя не назовут следующим. Когда вы допускаете молчаливое приятие того, что творится с вашими коллегами, имейте в виду, что отсутствие реакции со стороны профессионального сообщества даёт зелёный свет всем тем, кто ставит эксперименты над вашими коллегами.

Поэтому нужно подниматься всем журналистским миром и, когда предпринимаются неадекватные, несправедливые, незаконные действия в отношении не важно каких СМИ – российских, бразильских, кубинских, иранских, любых других – обязательно нужно на них реагировать через страновые и международные профессиональные объединения, союзы журналистов, индивидуально. Давать понять, что это неприемлемо. Тогда все поймут, что у международного журналистского сообщества есть мощный голос, что такие эксперименты просто недопустимы.

Второй важный момент: когда эти эксперименты затронут ваши СМИ, уверяю вас, такая же реакция неприятия подобной политики в отношении травли средств массовой информации, такой же сильный голос раздастся в защиту ваших СМИ, журналистов.

К сожалению, больших усилий стоит разбудить журналистское сообщество, когда эта неадекватная волна захлестнула российские СМИ, журналистов: их выдворяют из Латвии, не дают аккредитацию во Франции, на брифингах официальных представителей в США называют пропагандистами, допрашивают по несколько часов на границе по прилёту на Украину, подвергают физическому воздействию, например, в Молдавии. Где все? Нужна ответная реакция. Вы получите её в десять раз больше, если окажетесь в подобной ситуации. Мне кажется, что всем международным журналистам нужно проснуться. Эти международные эксперименты над российскими СМИ – возможно, просто пробный шаг, отработка на российских журналистах некоей модели того, как можно ограничивать национальные СМИ. Если вы это пропустите сегодня, то же самое могут с вами сделать завтра.

Вопрос: Остаются ли прежними сроки проведения Конгресса сирийского национального диалога? Есть ли уже определившиеся участники?

Ответ: На сегодняшний момент мы исходим из конца января. Сейчас активно ведется работа над составлением списка приглашенных. Как только мы сможем подтвердить точные сроки и списки приглашенных, сразу это сделаем.

Вопрос: Вчера в Министерстве обороны сказали о том, что считают, что третьи страны обеспечили террористов в Сирии беспилотниками, и скорее всего это были США. Как Вы считаете, направлена ли эта ситуация на срыв Конгресса сирийского национального диалога в Сочи? И может ли это задержать проведение Конгресса?

Ответ: То, что дестабилизация ситуации в регионе - и в Сирии, и на ее границах, безусловно, не приносит добавленной стоимости в подготовку Конгресса, это точно. Как я сегодня говорила, контртеррористическими и антитеррористическими усилиями России, самих сирийцев и всех, кто участвовал в уничтожении террористов в этой стране, создана очень солидная почва. Было важно использовать этот момент для запуска всеобъемлющего, глобального процесса не просто диалога, но практической работы всех политических сил, которые есть как в Сирии, так и за ее пределами, по консолидации страны и выработке основных модальностей будущего развития, работе над формами ее устройства, основными документами, регулирующими ее деятельность, имею в виду наметить пути того, как это могло бы быть. Подрыв этой почвы, созданной благодаря стольким усилиям за многие годы, безусловно, по задумке тех, кто этим занимается и стоит за дестабилизацией, должен помешать в целом политическому урегулированию. Так как задача Конгресса, запланированного в Сочи, и есть политическое урегулирование в Сирии, то, конечно, и он является мишенью тех, кто дестабилизирует ситуацию.

Вопрос: Вчера прошла встреча сирийской оппозиции с советником Президента США по нацбезопасности Г.Макмастером в Белом доме. Как Вы смотрите на такие встречи, учитывая, что Белый дом недавно заявил о том, что несильно рассчитывает на площадку в Сочи?

Ответ: Видимо, это заявили те люди, у которых остаются еще какие-то представления о дипломатичности. Я процитировала сегодня прямую речь о том, что с точки зрения США, Конгресс сирийского национального диалога противоречит чуть ли не резолюции СБ ООН и уж точно тем усилиям, которые проводятся на других площадках. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США. Дипломат, который должен заниматься некими дипломатическими формулировками, напрямую сказал, что США не устраивает тот Конгресс, который намечен в Сочи. Но при этом привел дикую аргументацию, потому что кто как не Россия заинтересован в исполнении реализации соответствующей резолюции СБ ООН.

Вопрос: Чувствуете ли Вы после этого, что есть признаки попытки сорвать переговоры?

Ответ: Зачем чувствовать? Нужно просто читать. Я сегодня не просто читала, а цитировала высокопоставленного дипломата, являющегося специалистом. Если бы подобное заявил дипломат, но со специализацией по Восточной Европе, Африке, Азии, возможно, он мог бы быть несведущим в подобных вопросах. В таком случае можно было бы сказать, что, вероятно, это какая-то ошибка, недочет или неточность. Но это был специалист, выступавший в Сенате по конкретной проблематике. Он говорил о том, что в американское видение происходящего в регионе не вписывается проведение Конгресса, а русские очень хитрые, так как проводят такое масштабное мероприятие. Там также было написано, что Россия чуть ли не всех переиграла. Если об этом говорят публично, даже страшно представить, о чем говорят за закрытыми дверями.

Отвечая на предыдущий вопрос, я говорила о том, что новейшее вооружение, находящееся в руках террористов, которое применяют для проведения терактов, перегруппировки террористов, то, что фиксирует Министерство обороны, все это, безусловно, дестабилизирует ситуацию. А это не может позитивно влиять на проведение не только Конгресса, но и других мероприятий по консолидации сирийской оппозиции.

Вопрос: Не может ли повлиять спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии С. де Мистура на американскую позицию? Изменить их точку зрения относительно новой площадки? Россия (и не только она) проделала большую работу для того, чтобы собрать представителей различных сторон сирийского конфликта за одним столом.

Ответ: Усилия Генерального секретаря ООН С. де Мистуры являются именно посредническими. Он осуществляет эти посреднические функции между конфликтующими сторонами внутри Сирии, но, безусловно, он также общается с основными международными игроками, вовлеченными в сирийское урегулирование. Вы правы, говоря о том, что спецпредставитель Генерального секретаря ООН, облеченный всеми полномочиями, занимая серьезную должность, имеет все возможности для того, чтобы сказать о важности проведения в Сочи Конгресса и сделать все для его успеха. Но успеха не для России, а для Сирии и самих сирийцев. Когда сегодня мы говорим «Сирия», то исходим уже из того, что это Сирия для всех сирийцев – тех, кто принимает правительство, и тех, кто много лет с ним борется, в том числе, к сожалению, такими военными, силовыми методами. Эта будущая Сирия – Сирия всех сирийцев.

Исходим из того, что посреднические функции спецпредставителя должны помочь именно сирийцам, они должны работать именно на успех всех граждан Сирии, группировок, политических сил, которые сейчас выбрали и окончательно подписались под исключительно политико-дипломатическим путем консолидации и восстановления своей страны.

Вопрос: Не могли бы Вы прокомментировать, прошедшие недавно межкорейские переговоры? Вы уже их затронули, хотелось бы попросить МИД их оценить. Можно ли надеяться, что это первый позитивный шаг к смене повестки, возможному выходу на переговоры по линии США-КНДР? Или же стоит более аккуратно рассматривать это как переговоры двух Корей к олимпийскому движению?

Ответ: Мы сразу опубликовали на сайте советующий комментарий с нашими оценками. Он был очень подробным. Вы хотите, чтобы мы это предвидели или оценили? Если оценить, то мы это сделали. Сегодня я еще раз это повторила. Что касается прогноза, предвидения, то, честно говоря, очень хочется, чтобы наши оценки и оценки, которые мы слышали из различных столиц, действительно реализовались и стали долгосрочными. И это был бы не единичный шаг в некой конъектуре проведения в Южной Корее Олимпийских игр, а затем опять хоть «трава не расти», взаимные обвинения, оскорбления, а самое главное угрозы. Хочется надеяться, что это станет примером того, как обе стороны могут конструктивно взаимодействовать, вести диалог, и ситуация таким образом имела бы перспективу для политико-дипломатического урегулирования.

Вопрос: Встреча на уровне Министров и заместителей Министров иностранных дел России и Японии состоится в Токио или Москве?

Ответ: Уточню и скажу Вам.

Вопрос: Ввиду приближения Олимпийских игр в Южной Корее увеличивается количество публикаций в различных изданиях по спортивной тематике. Некоторые СМИ сообщают о том, что некоторые американские атлеты используют вакцины для того, чтобы скрывать следы употребления допинга. Как бы Вы могли это прокомментировать?

Ответ: Видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Южной Корее центры контроля и профилактики заболеваний США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга, как там было написано, различных инфекционных заболеваний.

Мы углубились в эту тему, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предлагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге. Есть такая точка зрения. Для этого в соответствующем спортивном кодексе, регламентирующем допинговые вопросы, есть «лазейки». Речь идет о том, что противовирусные вакцины не считаются запрещенными препаратами.

В этой связи хотелось бы напомнить об инциденте с рядом американских атлетов, которые участвовали в Олимпиаде 2008 г. в Пекине. В их пробах были обнаружены следы кленбутерола, запрещенного в спорте еще с конца ХХ века. Антидопинговые структуры не усмотрели в данном факте никаких проблем, пояснив, что атлеты, возможно, получили соответствующее количество упомянутого вещества с пищей.

Следует подчеркнуть, что это далеко не единственный подобный случай, что наводит на мысль о возможности легализованного, но без правовой основы и все-таки остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно «ведут», оказывая серьезную экспертную поддержку. Все это очень серьезные материалы для изучения соответствующими специалистами, коль скоро тема допинга стала роковой в последние годы.

Вопрос: В канун Нового года один известный российский политолог, Директор Международного института новейших государств А.А.Мартынов был задержан в Италии и выдворен из этой страны с формулировкой, что является «угрозой национальной безопасности». У него была шенгенская французская многократная виза на три года. Также ему запретили въезд в Польшу. Поскольку виза шенгенская, ему в принципе закрыт въезд в эту зону.

После Нового года разразилась история с российскими журналистами в Латвии. Во всех сюжетах звучит формулировка об угрозе национальной безопасности. Что с этим делать? Совершенно очевидно, что эти российские граждане не являются ни террористами, ни перевозчиками наркотиков, ни торговцами оружием. В чем заключаются угрозы национальной безопасности? Это же классическое злоупотребление формулировкой! Нарушаются права наших граждан.

Ответ: Это не злоупотребление, это «волшебная палочка», которая изменяет законы физики. Европейские коллеги (вообще западные коллеги, но в данном случае Вы говорите о Европейском Союзе) многие годы, десятилетия вырабатывали и принимали соответствующие нормативы в сфере регулирования свободы СМИ и деятельности журналистов. При этом они призывали остальное международное сообщество не просто подключаться к этой работе (это было бы хотя бы более-менее справедливо), а пытаться непосредственно применить свои высокие стандарты ко всем странам без учета национальной специфики, традиций, политической стабильности или ее отсутствия, вообще того, что происходило в той или иной стране. Они выработали очень высокие стандарты в сфере свободы слова, по лекалам которых пытались все время не учить и «подтягивать», а в основном критиковать конкретные страны, которые отбивались от некого политического контроля, где нужно было так или иначе «троллить» политические элиты, руководство страны, постоянно поддерживать очаг нестабильности в соответствии с какими-то своими собственными интересами.

Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, многие страны «подтянулись» к этому самому высокому уровню в сфере свободы слова, их СМИ уже внутри своего национального информационного пространства действительно ощутили всю полноту свободы, стали полноценными средствами массовой информации, создавая информационную конкуренцию западным масс-медиа и изданиям с огромными бюджетами. И здесь возникла ситуация, когда в медийной среде все стали общаться на равных. Сегодняшнее информационное пространство парадоксально тем, что не нужно вкладывать большие деньги, чтобы твой голос звучал громко, ярко и был услышан. Для этого нужен талант, профессионализм и объективность. Технологические возможности все для этого предполагают. Получилось, что в условиях настоящей, западной с точки зрения цивилизационного взгляда конкуренции многие традиционные западные СМИ стали проигрывать. А если проигрывают национальные СМИ, то так или иначе проигрывают и политические элиты этих стран. Аудитория может выбирать, ориентироваться не только на ту информационную продукцию, которую дают национальные СМИ, но и на зарубежную. И тут у западных элит встал вопрос относительно того, как же поддержать своих и отодвинуть и иногда даже выдавить из своего информационного пространства «младоконкурентов», «младомедийщиков», которые за эти годы именно на их правовых стандартах и выросли. Сколько раз и сколько лет они приглашали к себе молодых журналистов с постсоветского пространства, сколько денег они выделяли на поддержку информационной среды в России, Азербайджане, Армении и других странах российского постсоветского пространства! Вот журналистика и выросла.

Получилась ситуация, из которой выйти практически невозможно. С одной стороны, они сами же напринимали эти высокие стандарты, которые думали сначала применять к другим странам, а теперь получается, что нужно применять их и к самим себе. С другой стороны, появилась конкурентная среда, в которой свои же СМИ начинают проигрывать по целому ряду причин. Нужен был этот самый «волшебный» инструмент, который бы легализовал все, что связано с ограничением деятельности неугодных СМИ, но в то же время давал бы стопроцентную гарантию того, что и высокие стандарты в сфере защиты свободы слова не страдают. Нашлась волшебная фраза – «национальная безопасность», когда не выдается аккредитация журналистам, не дается виза, когда людей выдворяют, не пускают, отказывают им в общении. За ней ровным счетом не стоит ничего. Есть обвинения в США, Европе, в других странах в адрес российских журналистов в угрозе национальной безопасности, а дальше из объяснений – ноль. Но этого достаточно, чтобы внутри собственной страны и даже на площадках международных организаций сохранить лицо, сказав о том, что на самом деле это не цензура, это не ограничение, это мероприятие в рамках национальной безопасности. Это единственный тезис, который может дать нашим западным партнерам выход из этой ситуации. Могу объяснить это так.

Но я считаю, что по этой теме должно собираться профессиональное сообщество, говорить и думать, как из этой ситуации выходить. Завтра это может распространиться вообще на всех. Здесь присутствует «Пренса Латина», люди, которые из года в год на заседании Комитета по информации в ООН поднимают вопрос о неравенстве в СМИ, об информационном неравенстве в мире. Традиционно всегда считалось, что причиной неравенства являлся материальный фактор. Западный мир спал спокойно: денег, телевизоров и радиоприемников больше у них. Развивающиеся и другие страны не были вовлечены в эту информационную конкуренцию, они даже близко не могли подойти.

Сегодня в том числе благодаря Интернету, новым информационным технологиям, средствам массовой коммуникации каждый сам становится актором этой информационной среды. Получается парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, напринимали конвенций, документов, соглашений о недопустимости какого-либо вмешательства в дела прессы, а с другой – эту конкуренцию держать уже никак не получается.

Вопрос: Речь идет не только о журналистах. В этот список под формулировкой «угроза национальной безопасности» попадают политологи, ученые, российские правозащитники.

Ответ: Информационная сфера расширилась. Я только что сказала, что акторами становятся не только журналисты. Этот тезис активно разрабатывался нашими западными коллегами. На протяжении последних семи лет на всех международных мероприятиях я слышала одну и ту же фразу о том, что блогеры и журналисты равны. Именно западные коллеги говорили нам, что у блогеров другая сфера деятельности, степень ответственности и традиции. Сегодня они становятся заложниками собственной модели. Но мне кажется, что это надо обсуждать в профессиональной журналистской среде. Это очень серьезная проблема.

Вопрос: Что, если Россия будет поступать аналогичным образом в отношении журналистов, политологов и других категорий граждан из США и других стран с недружественными лицами?

Ответ: Принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял. При этом мы также говорим о том, что ничего хорошего из этого не получится. Такая политика наших западных партнеров абсолютно ошибочна.

Вопрос: Благодарим Вас за то, что подняли тему празднования дня освобождения Болгарии от османского ига. Для болгарского народа это имеет очень большое значение. Многие даже шутят, что этот повод затмил в новостях председательство Болгарии в ЕС.

Можно ли сказать, что усиливающаяся в мире антироссийская риторика является местью США и ряда западных стран за победу России в Сирии? Наблюдаете ли Вы тенденцию, когда Запад запрещает малым странам развивать свои отношения с Россией? Последний недавний пример – ситуация вокруг Молдавии.

Ответ: Не говорите, что Молдавия маленькое государство, а то они обидятся.

Эта концепция связана не только с конкретными событиями или мероприятиями, она связана с доктриной сдерживания. Об этом мы много говорили. Все перечисленные факты налицо. К сожалению, попытки западных коллег, в частности Вашингтона, надавить на страны, которые так или иначе не в состоянии проводить самостоятельную линию, сделали свой выбор в пользу консолидированной повестки Запада в виде давления на неразвитие отношений с Россией, причем речь идет о естественных отношениях, а не о тех, которые были придуманы. Это вопрос исторических связей, близости культур, большого количества научно-гуманитарных контактов.

Все это мы видели на протяжении нескольких лет. Это началось не с Сирии, точно до активной фазы операции ВКС в этой стране, до событий на Украине. Наверное, это было связано с изменением роли и веса России на международной арене, с личностными оценками целого ряда западных руководителей, неприятия концепции многополярности, концепции исключительности одного государства и неприятия не только ведущей или главной, а просто самостоятельной роли других государств в мировых делах. Все это отчасти единая концепция сдерживания.

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