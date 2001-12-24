Новости

Навигация

12.01.1817:41

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Болгарии в Москве Б.Коцевым

24-12-01-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Болгарии в Москве Б.Коцева по его просьбе.

В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Сирии и обстановку в Ливии, в том числе в контексте миграционной проблемы, с которой сталкиваются государства Европы.

 
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность