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12.01.1817:41
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Болгарии в Москве Б.Коцевым
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
12 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Болгарии в Москве Б.Коцева по его просьбе.
В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Сирии и обстановку в Ливии, в том числе в контексте миграционной проблемы, с которой сталкиваются государства Европы.