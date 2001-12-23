Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с противоправными действиями в отношении дипломатических представительств России в Швеции

12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Т.Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Л.Карнюшина в отношении Посольства и Торгового представительства России в Швеции.

Так, 6 января этот гражданин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания Торгового представительства. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания Торгпредства. 10 января Л.Карнюшин незаконно проник на территорию Посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории Торгпредства оборудование для видеонаблюдения. После каждого такого инцидента Л.Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов.

Внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Швеции с требованиями об усилении физической безопасности российских дипломатических объектов. Однако никаких конкретных шагов до сих пор предпринято не было.

Было подчеркнуто, что провокационные действия Л.Карнюшина приобретают все более наглый и агрессивный характер, что создает прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников дипломатических миссий и членов их семей.

Перед шведской стороной был поставлен вопрос о необходимости безотлагательного принятия всех надлежащих мер для защиты помещений дипломатических представительств России от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства в соответствии с взятыми Швецией на себя обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.