О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Послом Казахстана в России И.Н.Тасмагамбетовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации И.Н.Тасмагамбетовым.

Состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене, в частности, в рамках председательства Казахстана в СБ ООН в январе с.г.

Беседа прошла в традиционной для отношений двух стран теплой и доверительной атмосфере.