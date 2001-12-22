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12.01.1815:52

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Послом Казахстана в России И.Н.Тасмагамбетовым

22-12-01-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации И.Н.Тасмагамбетовым.

Состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене, в частности, в рамках председательства Казахстана в СБ ООН в январе с.г.

Беседа прошла в традиционной для отношений двух стран теплой и доверительной атмосфере.
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