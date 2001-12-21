О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Кувейта в Москве А.Аль-Адвани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Кувейт в Москве А.Аль-Адвани по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития российско-кувейтских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов.

Состоялся также обмен мнениями по ключевым темам региональной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии, Йемене и на палестинских территориях, а также положение в зоне Персидского залива.