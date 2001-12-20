О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

Стороны рассмотрели ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность в интересах содействия достижению прочного политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.