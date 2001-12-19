Новости

Навигация

12.01.1812:59

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Израиля в Москве Г.Кореном

19-12-01-2018

  • en-GB1 ru-RU1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 января специальный представитель Президента Российской Федераций по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Г.Корена по его просьбе.

В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении, а также в Сирии и вокруг неё.

Был затронут также ряд актуальных вопросов российско-израильских двусторонних отношений.

 

 
x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Актуальные темы

Актуальные темы

Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарное сотрудничество

Международная безопасность

Международная безопасность