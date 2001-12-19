О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Израиля в Москве Г.Кореном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 января специальный представитель Президента Российской Федераций по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Г.Корена по его просьбе.

В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении, а также в Сирии и вокруг неё.

Был затронут также ряд актуальных вопросов российско-израильских двусторонних отношений.