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12.01.1812:13

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом

18-12-01-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН.

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Персоналии: Зариф, Мохаммад Джавад
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