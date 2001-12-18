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12.01.1812:13
О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
12 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.
В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН.